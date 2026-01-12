Madagascar: TIM/HVM/MMM - Rivalité à distance entre les partis pro-refondation

À l'allure où vont les choses, les partis et forces politiques soutenant l'actuel régime de transition vont se présenter aux élections en ordre dispersé.

Deux évènements parallèles pour un même objectif. Celui de redynamiser le parti et de raviver la flamme chez les partisans en vue de la prochaine échéance électorale. C'était aussi une occasion de faire une démonstration de force et d'envoyer un message clair aux tenants du pouvoir actuel, pour leur rappeler que ce sont des incontournables.

La tenue, samedi, de la présentation de vœux des partis Tiako i Madagasikara et Malagasy Miara-Miainga confirme l'existence d'une rivalité à distance entre les partis pro-régime de refondation. Les deux partis se préparent déjà à leur participation à la course à la prochaine Magistrature suprême.

Et comme par hasard, l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, président fondateur du parti Hery Vaovao hoan'i Madagasikara, lui aussi, a effectué une sortie médiatique ce week-end, après un long moment de silence politique.

Durant son discours de fin d'année, le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, avait déjà dénoncé l'attitude de certains politiciens qui, selon lui, font un blocage au bon déroulement du processus de concertation nationale en cours et se projettent déjà sur les élections. Le PRRM avait notamment pointé du doigt des calculs politiques qui freinent les efforts de développement.

Retour en force

Sans surprise, les grandes écuries politiques commencent les préparatifs électoraux en ce début d'année. Au fur et à mesure que les échéances approchent, ces rivalités latentes vont s'intensifier.

Surtout si l'actuel homme fort du pays, le colonel Michaël Randrianirina, décide, lui aussi, de se porter candidat. Cette option n'est d'ailleurs pas à écarter car, jusqu'ici, l'officier du CAPSAT continue d'entretenir le suspense. Pour ce qui est des présentations de voeux parallèles de samedi, c'est le Tiako i Madagasikara de l'ancien président Marc Ravalomanana qui semble avoir pris le dessus en termes d'affluence.

Un avantage de popularité plutôt logique si l'on compare les palmarès politiques de Marc Ravalomanana et de Hajo Andrianainarivelo. Quant à lui, Hery Rajaonarimampianina reste un adversaire de taille car nul n'ignore qu'actuellement, ce sont les hommes et les femmes ayant marqué le régime des « Kravaty Manga » qui font leur retour en force au sein du régime de refondation.

En tout cas, avec les agissements des acteurs, on peut s'attendre à ce que les partis et forces politiques soutenant le régime de transition actuel se présentent aux élections en ordre dispersé.

Confrontés à une grande scission en raison de la lutte d'intérêts et des calculs politiques, choisir un candidat unique risque d'être une mission impossible. On pourrait donc assister à une réédition de la présidentielle de 2023 qui avait été marquée par la naissance du collectif des 11 candidats.