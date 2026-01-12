Sénégal: Affaire Nicolas Maduro - Souleymane Bachir Diagne dénonce « une atteinte grave à l'ordre international »

12 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Face à la récente opération internationale qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro sur son propre sol puis à son transfert vers les États-Unis, le philosophe et universitaire Souleymane Bachir Diagne a lancé une mise en garde solennelle sur les risques que cet événement fait courir à l'ordre juridique et politique mondial.

Dans une analyse diffusée ce dimanche, M. Diagne a qualifié l'opération, inédite dans l'histoire contemporaine des relations internationales, d'« atteinte grave à l'ordre international », estimant qu'elle remet en question les principes fondamentaux du droit qui régissent les rapports entre États souverains.

« La sidération a été mondiale », a-t-il observé, soulignant que peu d'experts auraient pu anticiper qu'un chef d'État en exercice puisse être exfiltré par la force vers un autre pays pour y être détenu. Au-delà du geste lui-même, le professeur sénégalo-américain a insisté sur les implications symboliques et juridiques de l'opération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Pr Diagne, la capture de Maduro n'est pas simplement un événement isolé : elle illustre un glissement vers la loi du plus fort, au détriment du droit établi et du multilatéralisme, pierre angulaire des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a ainsi interpellé : « Qu'est-ce qu'il en est du droit international ? Qu'est-ce qu'il en est du multilatéralisme, censé être un frein naturel à ce type de velléités ? »

Dans sa réflexion, Diagne a également appelé à une réaffirmation collective des mécanismes du droit international et à la nécessité de préserver la coexistence pacifique entre nations souveraines. « L'idée de vivre ensemble, dans la recherche permanente de la paix, doit rester notre boussole », a-t-il insisté.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.