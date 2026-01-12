Sénégal: Affaire Nicolas Maduro - Souleymane Bachir Diagne dénonce « une atteinte grave à l'ordre international »

Face à la récente opération internationale qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro sur son propre sol puis à son transfert vers les États-Unis, le philosophe et universitaire Souleymane Bachir Diagne a lancé une mise en garde solennelle sur les risques que cet événement fait courir à l'ordre juridique et politique mondial.

Dans une analyse diffusée ce dimanche, M. Diagne a qualifié l'opération, inédite dans l'histoire contemporaine des relations internationales, d'« atteinte grave à l'ordre international », estimant qu'elle remet en question les principes fondamentaux du droit qui régissent les rapports entre États souverains.

« La sidération a été mondiale », a-t-il observé, soulignant que peu d'experts auraient pu anticiper qu'un chef d'État en exercice puisse être exfiltré par la force vers un autre pays pour y être détenu. Au-delà du geste lui-même, le professeur sénégalo-américain a insisté sur les implications symboliques et juridiques de l'opération.

Pour le Pr Diagne, la capture de Maduro n'est pas simplement un événement isolé : elle illustre un glissement vers la loi du plus fort, au détriment du droit établi et du multilatéralisme, pierre angulaire des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a ainsi interpellé : « Qu'est-ce qu'il en est du droit international ? Qu'est-ce qu'il en est du multilatéralisme, censé être un frein naturel à ce type de velléités ? »

Dans sa réflexion, Diagne a également appelé à une réaffirmation collective des mécanismes du droit international et à la nécessité de préserver la coexistence pacifique entre nations souveraines. « L'idée de vivre ensemble, dans la recherche permanente de la paix, doit rester notre boussole », a-t-il insisté.