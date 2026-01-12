Afrique: Samuel Eto'o face au paradoxe camerounais - Silence politique après la colère sportive ?

La scène s'est déroulée le vendredi 9 janvier 2026 à Rabat. Le Cameroun venait d'être éliminé de la CAN par le Maroc (2-0), dans un match où un penalty non sifflé en faveur des Lions Indomptables a enflammé les débats. Dans les tribunes, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, laissait transparaître une frustration palpable.

Pourtant, une fois au vestiaire, son discours fut d'une retenue frappante, louant la dignité des joueurs et évitant soigneusement toute déclaration incendiaire sur l'arbitrage. Cette discipline contrastée soulève une question qui dépasse le terrain : pourquoi cette même retenue ne s'applique-t-elle pas au champ politique national, quelques mois après une élection présidentielle hautement contestée ?

Les Camerounais se souviennent. Le 12 octobre 2025, ils étaient appelés aux urnes pour un scrutin dont l'issue la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat avec 53,66% des voix a immédiatement été rejetée par l'opposition comme une "mascarade". Des manifestations et des allégations de fraudes électorales ont éclaté.

Une analyse statistique des résultats officiels, division par division, révèle des incohérences troublantes, montrant que la victoire de Biya repose disproportionnément sur des taux de participation anormalement élevés, dépassant parfois 90% dans certaines zones. Ce contexte rend le silence des personnalités influentes d'autant plus assourdissant.

C'est ici que le paradoxe Samuel Eto'o atteint son paroxysme. L'icône nationale, capable d'une réaction viscérale face à une injustice sportive perçue lors d'un match de football, adopte une posture de réserve lorsqu'il s'agit d'un scrutin présidentiel dont les résultats sont mis en doute par une partie importante du peuple et par des analyses chiffrées. La question n'est pas anodine : peut-on séparer l'exigence de justice et d'équité dans le sport de celle dans la gouvernance d'une nation ? Pour de nombreux citoyens, les principes sont identiques, et le silence face aux irrégularités présumées dans un domaine sape la crédibilité des prises de position dans l'autre.

Le dilemme est profond. En tant que président de la fédération de football, Eto'o évolue dans un environnement qui nécessite parfois de la diplomatie et de la mesure, notamment vis-à-vis des instances continentales. Cependant, son statut dépasse largement cette fonction administrative. Il est une voix, un symbole. Sa retenue post-électorale est interprétée, volontairement ou non, comme un positionnement politique. Elle alimente un débat sur le rôle des icônes sportives : sont-elles des citoyens comme les autres, ou portent-elles une responsabilité morale accrue face aux enjeux qui façonnent l'avenir de leur pays ?

Alors que le Cameroun entre dans un nouveau cycle politique de sept ans, la pression sur ses figures symboliques ne faiblit pas. Le contraste entre la réaction à chaud dans un stade et le silence dans l'arène politique dessine les contours d'une ligne de fracture dans l'opinion publique. Samuel Eto'o, à la croisée des chemins, incarne ce tiraillement entre allégeance, prudence et l'attente populaire d'une parole forte. Dans une démocratie, la voix d'une légende doit-elle s'arrêter à la ligne de touche ?