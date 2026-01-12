Madagascar: Pureplay Football League - Les forces de l'ordre imposent leur loi

La première journée de la phase éliminatoire de la Pureplay Football League a offert deux affiches riches en intensité, où l'expérience des équipes militaires et policières a su faire la différence.

Au stadium de Barikadimy, le COSFA a confirmé son statut en s'imposant face au TGBC Académie Football (2-1). Pourtant, les jeunes académiciens avaient ouvert le score dès la 22e minute grâce à Kenny, profitant d'une entame pleine d'audace.

Mais la joie fut de courte durée : Massi égalisa à la demi-heure de jeu avant de sceller le sort du match à la 68e minute. Malgré la combativité du TGBC, les militaires ont su exploiter leur réalisme et leur discipline pour conserver l'avantage, démontrant que la hiérarchie reste un facteur déterminant dans ce type de confrontation.

De son côté, le COSPN a pris sa revanche sur Antimo Record au stade Maître Kira de Toliara. Battue lors de la Poule des As du championnat D2 national, la Police nationale a cette fois arraché une précieuse victoire (1-0).

Le but de Salifa, inscrit à la 78e minute, a suffi à faire basculer une rencontre disputée et indécise jusqu'au bout. Solides défensivement, les policiers ont su préserver leur avantage malgré la pression locale, offrant à leurs supporters un succès au goût de soulagement.

D'ailleurs, le derby majungais entre le Fosa Juniors FC et le Tsaramandroso FC n'a pas encore eu lieu. Selon les informations recueillies, la rencontre a été reportée en raison de la situation sanitaire et d'autres contraintes organisationnelles.