Afrique: Le sport, un agrégateur et perpétuateur de liens

C'est avec un très grand plaisir que nous avons partagé quelques instants, immortalisés grâce à la magie de la photo, avec les joueurs et l'encadrement technique de l'équipe malienne après notre match des 1/4 de final de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football qui se déroule présentement dans le Royaume chérifien du Maroc.

Au-delà des images et des vœux de succès que nos frères maliens ont adressés au Sénégal pour la suite de la compétition, c'est toute la portée symbolique des images et des propos des frères qu'il faut saluer. Et c'est ça la beauté du sport connecteur des peuples, stimulateur de la concurrence saine et positive et perpétuateur d'humanité et d'humanisme. Les peuples maliens et sénégalais sont unis par l'histoire, des liens séculaires de parenté et la géographie. Nous, sénégalais et maliens, verront toujours les compétitions sportives entre nos équipes comme des moments d'expression de paix et d'exaltation des valeurs d'unité des peuples africains par le sport.

Les matchs de football entre le Mali et le Sénégal s'apparentent aux vagues qui s'abattent sur des rochers sur lesquels sont inscris, en lettres d'or, les liens amicaux, fraternels et familiaux entre les deux pays. Quelque soient la force de propulsion et l'ampleur de ces vagues, les écritures gravées sur ces pierres garderont leurs éclats et leurs couleurs et ce, pour toujours. Et pour cause, il a fallu des siècles aux deux peuples pour les écrire, des générations pour leur donner tout leur éclat et l'existence de sentinelles pour les préserver.

À l'instar du coach Pape Thiaw du Sénégal affilié au Mali par sa mère, chaque sénégalais a un lien de parenté et/ou affectif avec un malien et vice versa. Au demeurant, delà des émotions et des enjeux des compétitions sportives en général et des matchs de football en particulier, puisse chaque sénégalais et chaque malien œuvrer pour la perpétuation et le renforcement de la fraternité légendaire sénégalo-malienne ; pilier de l'intégration africaine par les peuples.

Félicitations à l'équipe malienne pour le parcours vaillant. Bon retour au staff et aux joueurs maliens au pays. Une invitation fraternelle aux supporters maliens à rejoindre le 12ème Gaide pour le sacre du Senegal au terme de la CAN 2025.