Madagascar: Michaël Randrianirina - En mission officielle à Abu Dhabi jusqu'au 15 janvier

12 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R

Le chef de l'État, Michaël Randrianirina, a quitté le pays pour Abu Dhabi, où il séjournera jusqu'au jeudi 15 janvier.

C'est sa première sortie officielle du pays depuis son arrivée au pouvoir, le 12 octobre dernier. Selon un communiqué publié samedi par la Présidence, le président de la Refondation de la République prendra part à l'Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2026, un rendez-vous international majeur consacré aux enjeux du développement durable.

Au cours de cette rencontre, Michaël Randrianirina participe à l'agenda officiel des travaux axés sur les politiques de durabilité, les transitions économiques et les stratégies de développement à long terme.

La Présidence indique également que des rencontres bilatérales sont prévues en marge de l'événement, notamment avec des partenaires potentiels intéressés par des investissements à Madagascar.

Aucun détail n'a toutefois été communiqué sur la nature de ces échanges ni sur les acteurs concernés. La Présidence se limite à préciser que ces discussions s'inscrivent dans la dynamique de la Refondation et dans la recherche de nouveaux partenariats économiques.

La délégation malgache, conduite par le chef de l'État et composée de certains membres du gouvernement, sera entièrement prise en charge par les organisateurs de l'Abu Dhabi Sustainability Week, selon la Présidence.

