Madagascar: Rajoelina sy ny forongony - Dadan'i Jemima recherché

12 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Il est l'un des proches collaborateurs de l'ancien président Rajoelina en matière de communication sur les réseaux sociaux. Sa mission consistait à utiliser des pages et de faux comptes pour neutraliser publiquement ceux qui dérangent le pouvoir.

Une tâche qui l'a propulsé au rang des « forongony » les plus détestés par les internautes, y compris parmi les pro-régime de l'actuel pouvoir. Dadan'i Jemima, tristement célèbre pour ses agissements en ligne allant de l'incitation à la haine envers les opposants aux injures et diffamations portant atteinte à l'honneur d'autrui est désormais recherché. Une suite logique pour cet intouchable du régime orange.

De son vrai nom Ralaivita Tsilavonarivo, la police a émis un avis de recherche à son encontre, ainsi que contre Rijason Fenohery. Ce dernier est également une figure qui, contre vents et marées, n'a pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour défendre maladroitement son patron.

La situation s'annonce compliquée pour ces mercenaires politiques qui ont choisi de se cacher. D'autres noms circulent encore dans la longue liste des personnes visées par la police, mais, pour l'heure, ces deux-là ouvrent le bal des avis de recherche.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.