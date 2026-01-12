Madagascar: Rajoelina sy ny forongony - Dadan'i Jemima recherché

Il est l'un des proches collaborateurs de l'ancien président Rajoelina en matière de communication sur les réseaux sociaux. Sa mission consistait à utiliser des pages et de faux comptes pour neutraliser publiquement ceux qui dérangent le pouvoir.

Une tâche qui l'a propulsé au rang des « forongony » les plus détestés par les internautes, y compris parmi les pro-régime de l'actuel pouvoir. Dadan'i Jemima, tristement célèbre pour ses agissements en ligne allant de l'incitation à la haine envers les opposants aux injures et diffamations portant atteinte à l'honneur d'autrui est désormais recherché. Une suite logique pour cet intouchable du régime orange.

De son vrai nom Ralaivita Tsilavonarivo, la police a émis un avis de recherche à son encontre, ainsi que contre Rijason Fenohery. Ce dernier est également une figure qui, contre vents et marées, n'a pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour défendre maladroitement son patron.

La situation s'annonce compliquée pour ces mercenaires politiques qui ont choisi de se cacher. D'autres noms circulent encore dans la longue liste des personnes visées par la police, mais, pour l'heure, ces deux-là ouvrent le bal des avis de recherche.