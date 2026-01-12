Madagascar: Projet ONY - La relève du cinéma malgache à l'honneur à l'IFM

12 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Institut français de Madagascar (IFM) consacre l'après-midi du mercredi 14 janvier prochain au cinéma malgache émergent, en mettant en lumière les créations de l'École ONY. Ouvert à tous et en entrée libre, cet événement invite le public à découvrir le travail des jeunes cinéastes issus du Projet ONY, aujourd'hui reconnu pour son rôle dans la formation audiovisuelle à Madagascar.

Dès 14h, une sélection de courts-métrages réalisés par des élèves du projet sera projetée, suivie d'un échange avec les équipes artistiques. Les films proposés témoignent de regards singuliers et d'écritures sensibles, abordant aussi bien les tensions sociales que les conflits intimes (« Dama (Dara Bala) » d'Arija Harijaona), ou la plongée dans l'univers des Dahalo (« Engrenage » de Fanasina Randriamiarisoa), sans oublier le poids des attentes familiales (« Hidy » de Rova Andriantsileferintsoa), questionnant la loi et la morale ; et enfin un récit énigmatique sur l'enfermement et la contrainte (« La Cure » d'Olivia Andrianoromalala).

À 16h15, le public pourra découvrir le long-métrage « Y'a pas de réseau », une comédie familiale. Le film se distingue par sa bande originale enregistrée par ONY avec la chorale des enfants de Tananarive.

La projection sera suivie d'un échange avec Nicolas Auriault, directeur de la Maison ONY, et Antsanirina Rakotoarimino, chef de chœur des enfants de Tana, autour de la création et de la transmission au sein du cinéma malgache.

