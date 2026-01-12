Madagascar: Live - Tence Mena et Chila à Paris

Le samedi 24 janvier prochain, le Hangar Loft (22 rue Clément Ader, bâtiment H, 91280 Saint-Pierre-du-Perray) vibrera au rythme de la mozika mafana. Deux grandes figures de la musique malgache, Tence Mena et Vaiavy Chilla, partageront la même scène à partir de 21 heures (heure locale).

La diaspora malgache, tout comme les Parisiens férus de sonorités du pays, peut s'attendre à une soirée mémorable. « Double Impact », tel est l'intitulé de l'événement, un clin d'oeil assumé au film culte de Sheldon Lettich, où action et arts martiaux se mêlent avec intensité.

Ici, ce sont le salegy explosif de la Lady Boss et les mélodies envoûtantes de la Malandy de la Sofia qui se conjugueront pour produire un impact musical aussi puissant que festif, dans une ambiance placée sous le signe de la convivialité.

Cela faisait longtemps que ces deux artistes n'avaient pas organisé un live commun. Les compatriotes de l'Hexagone auront donc le privilège de les retrouver ensemble sur les mêmes planches, pour un moment rare et attendu. Par ailleurs, cette soirée sera aussi l'occasion pour les deux stars d'adresser leurs meilleurs voeux à leurs nombreux fans.

Après avoir célébré la Saint-Sylvestre à Rome, Tence Mena s'apprête à conquérir Paris avec sa cadence mitroatroatra, tandis que Vaiavy Chila promet, de son côté, un show incandescent. Bref, une chose est sûre : les murs du Hangar Loft transpireront sous l'intensité de l'ambiance.