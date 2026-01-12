Madagascar: Africa's Cultural Landmarks - Le patrimoine bâti à Madagascar sous les feux des projecteurs

Le samedi 17 janvier prochain, une journée exceptionnelle dédiée au patrimoine bâti à Madagascar sera organisée à l'initiative de l'Institut français de Madagascar et de la Fondation H, en partenariat avec le World Monuments Fund et le Metropolitan Museum of Art de New York. Intitulée Africa's Cultural Landmarks, cette rencontre inédite propose un temps de réflexion et de partage autour de la mémoire architecturale du continent africain et de sa préservation.

La matinée se déroule à l'IFM avec la projection de quatre documentaires de la série Africa's Cultural Landmarks, réalisés par Sosena Salomon, une cinéaste américano-éthiopienne. Ces films, produits en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art et le World Monuments Fund, mettent en lumière des sites patrimoniaux majeurs en Afrique, dont la colline royale d'Ambohimanga, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

La projection sera suivie d'une table ronde consacrée aux enjeux actuels de la conservation du patrimoine bâti à Madagascar. Elle sera modérée par Ludonie Velotrasina, avec la participation de l'enseignante-chercheuse Bako Rasoarifetra et de Jimson Heritsialonina, un passionné de vieilles maisons.

L'après-midi se poursuivra à la Fondation H avec la projection du documentaire Royal Hills of Ambohimanga, avant un échange avec le Dr Denis Alexandre Lahiniriko, dans le cadre des Samedis de la Fondation H.

Cette journée invite à une réflexion collective sur la richesse, la fragilité et la transmission du patrimoine architectural malgache, entre héritage historique et responsabilités contemporaines.