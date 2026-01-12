Madagascar: Cinéma - « Nofinofy », un miroir du quotidien malgache projeté à Paris ce soir

La Cinémathèque idéale des banlieues du monde, un projet initié par la cinéaste Alice Diop, mené par les Ateliers Médicis et le Centre Pompidou, ouvre sa programmation d'hiver avec Nofinofy, un long métrage de Michaël Randrianaly. Il sera projeté ce soir au mk2 Bibliothèque - Centre Pompidou, à Paris. La séance se déroule en présence du réalisateur.

Sorti en 2019, le film suit Roméo, coiffeur à Tamatave, dont le salon est détruit par la municipalité. Installé dans une échoppe de fortune en bord de rue, il devient un lieu de rencontres et d'échanges où se mêlent débats politiques, récits de vie et élans de solidarité. À travers ce microcosme, Nofinofy dresse le portrait sensible d'une société malgache marquée par la précarité, mais animée par une forte capacité de résistance.

Entre fiction et observation documentaire, le film capte la parole du quotidien et transforme un espace ordinaire en scène sociale et politique. Le réalisateur, Michaël Randrianaly, développe un cinéma attentif aux marges et aux voix peu entendues, privilégiant une approche sobre et profondément humaine.

Cette projection s'inscrit dans la volonté de la Cinémathèque, idéale des banlieues du monde, de mettre en lumière des récits issus des périphéries du monde et des réalités sociales contemporaines.