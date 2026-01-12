Sénégal: Mbeuleukhé souhaite l'érection de son poste de santé en hôpital de niveau 2

Linguère — La famille religieuse de Mbeuleukhé salue le bitumage de la route reliant cette localité à Dahra, dans le département de Linguère (nord-est), tout en plaidant pour l'érection du poste de santé local en hôpital de niveau 2.

"La réalisation de la route Dahra-Mbeuleukhé, longue de 40 kilomètres, met fin à une vieille doléance qui remonte aux années 1960 et soulage considérablement les populations de Mbeuleukhé et du Djoloff, longtemps confrontées aux difficultés de cette voie latéritique", a déclaré le porte-parole de la famille religieuse de Mbeuleukhé, Serigne Abib Dia.

Il s'exprimait à l'occasion de la célébration de la 110e édition du Gamou annuel de cette localité du Djoloff, célébrée ce samedi, avec comme parrain El Hadj Mouhamadou Lamine Dia, premier khalife d'El Hadj Daouda Dia, fondateur de cet événement religieux en 1916, sur instruction du vénéré El Hadj Malick Sy.

Selon Serigne Abib Dia, cette édition a été l'occasion de revisiter l'oeuvre et le parcours d'El Hadj Mouhamadou Lamine Dia, présenté comme un grand rassembleur et un homme de Dieu, formé à l'enseignement et à la maîtrise du Coran auprès de son vénéré père. El Hadj Mamadou Lamine Dia a consolidé et achevé les chantiers entamés par El hadj Daouda Dia avant d'être rappelé à Dieu. Sa succession a été assurée par El Hadj Moussa Dia, disparu en 2022, puis par l'actuel khalife, El Hadj Maboury Dia, qui a présidé la cérémonie officielle du Gamou.

La famille religieuse a saisi cette opportunité pour exprimer sa satisfaction concernant la réalisation de la route Dahra-Mbeuleukhé, une "vieille doléance" remontant aux années 1960. Serigne Abib Dia a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, pour la concrétisation de ce projet routier.

Il a également salué les travaux de voirie et de pavage réalisés à Mbeuleukhé, estimant que ces infrastructures ont contribué à moderniser la localité et à améliorer significativement les conditions de vie des populations locales, longtemps confrontées aux difficultés liées à l'état de leur route.

La famille religieuse de Mbeuleukhé a toutefois sollicité le bitumage de la route reliant la localité à Mboynane, longue d'environ cinq kilomètres, devenue impraticable en période d'hivernage. Sur le plan sanitaire, Abib Dia a insisté sur les doléances des populations de Mbeuleukhé concernant l'érection du poste de santé local en hôpital de niveau 2.

Créé il y a "plusieurs décennies", "cet établissement sanitaire accueille des patients provenant notamment de Wodou, Téssékéré et Bidy. Située à la croisée du Djoloff, du Walo, du Fouta et du Diambour, la localité sert de zone de référence avant l'évacuation des malades vers Dahra, Touba ou Louga", a-t-il expliqué.

"De nombreux patients perdent malheureusement la vie au cours de ces évacuations", a déploré Serigne Abib Dia, appelant les autorités étatiques à accorder une attention particulière à cette doléance. La famille religieuse a enfin sollicité l'appui du ministère de l'Intérieur pour la mise à disposition de bâches et de tubes pour l'organisation du Gamou, tout en exprimant le souhait de voir ériger un hangar permanent devant la mosquée, à l'image d'autres foyers religieux du pays. Le Gamou annuel de Mbeuleukhé accueille chaque année des milliers de fidèles musulmans venus de différentes régions du Sénégal.