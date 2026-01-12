Sénégal: Malem Hodar - Plus de 100 femmes capacitées dans la création d'activités génératrices de revenus

Kaffrine — Plus de 100 femmes de plusieurs Groupements d'intérêt économique (GIE) de Malem Hodar, une commune de la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié samedi d'une formation en teinture, dynamiques organisationnelles, gestion administrative et financière ainsi qu'en fabrication de détergents liquides, a constaté l'APS.

Cette session de renforcement de capacités a été organisée par le service départemental de la famille, en partenariat avec la municipalité de Malem Hodar. Selon Fatou Ndao, cheffe du service départemental de la famille, cette démarche "structurée et inclusive" vise à promouvoir l'autonomisation économique des femmes à la base, à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR). Elle intervenait au terme de la cérémonie officielle de remise des attestations de fin de formation, présidée par le préfet du département de Malem Hodar, Abdou Wahab Talla, en présence notamment du maire, Babacar Ka.

Pour Mme Ndao, le département de Malem Hodar doit disposer d'un local pouvant abriter les activités des femmes et une unité de transformation des produits locaux. Les bénéficiaires ont unanimement salué la pertinence de la formation, estimant qu'elle leur permettra de renforcer leurs compétences, d'améliorer leur organisation et de développer des initiatives économiques durables au profit de leurs familles et de leurs communautés.