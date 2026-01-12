Sénégal: Commercialisation arachidière - Des producteurs mettent en doute les capacités de la SONACOS

Kaolack — Des producteurs agricoles regroupés au sein de la Plateforme des paysans du Sénégal (PPS) se disent sceptiques quant aux capacités d'acheter 450 000 tonnes de graines d'arachide, objectif qui lui a été fixé par les pouvoirs publics.

"En deux mois, la SONACOS [Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal] n'a acheté que 62 000 tonnes d'arachide. Il serait illusoire de penser que cette société est en mesure d'acheter 450 000 tonnes de graines d'arachide", a déclaré le coordonnateur régional de l'association "Aar Sunu Momel" (Protéger notre patrimoine, en wolof) à Thiès. S'exprimant au cours d'une conférence de presse tenue samedi à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, il a fait part de sa déception relative à la manière dont se déroule la campagne de commercialisation de l'arachide.

Il a fait appel à "la diligence du chef de l'État, pour qu'il vienne au secours des paysans que nous sommes, parce que nous sommes dans l'urgence". Selon le coordonnateur national de la Plateforme des paysans du Sénégal (PPS), Bassirou Ba, même si la SONACOS et les opérateurs parvenaient à acheter 250 000 tonnes de graines d'arachide, le prix d'achat proposé ne dépasserait pas 250 francs CFA le kilogramme. Les productions en stock étant évaluées à "plus de 513 000 tonnes d'arachide", cela se traduirait par un manque à gagner important pour les paysans, estime M. Ba, par ailleurs président de l'association "Aar Sunu Momel".

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a réaffirmé, mercredi, en Conseil des ministres, la priorité que le gouvernement accorde à la campagne de commercialisation de l'arachide. L'État "demeure pleinement engagé à garantir un prix juste aux producteurs, assurer la fluidité des paiements, sécuriser les circuits de collecte et de transport, protéger les installations industrielles et veiller à l'application rigoureuse des décisions issues des Conseils interministériels dédiés", a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a évoqué, à cette occasion, la tournée qu'il a effectuée dans le bassin arachidier, lundi et mardi, afin "d'apprécier l'état d'avancement du dispositif de commercialisation de l'arachide et de mesurer l'effectivité des orientations arrêtées par le gouvernement". Il a souligné les mesures arrêtées par le gouvernement dans ce cadre, relevant que pour la SONACOS, il a été retenu de faire passer l'objectif de 250 000 tonnes à 450 000 tonnes.

Concernant le financement, il a annoncé que le ministre des Finances et du Budget a pu mobiliser 50 milliards de francs CFA, dont 22 milliards auprès de La Banque agricole (LBA) et 28 milliards auprès de la Banque nationale de développement économique (BNDE), suivant une intervention par adjudication sur le marché monétaire.