Sénégal: La Fondation Sen orphelinat au chevet d'une pouponnière et de deux écoles coraniques de Kaolack

Kaolack — La pouponnière Lamine Coulibaly, située au quartier Bongré, dans la commune de Kaolack (centre), a reçu un don de produits alimentaires de la Fondation Sen orphelinat qui a par la même occasion également apporté un appui à deux écoles coraniques de Ngane Alassane et Kawasa Fall, dans la même ville.

La pouponnière a reçu un appui de 200 pots de lait, des couches et des allégés, alors que les écoles coraniques ont reçu du riz, du sucre, des nattes, du savon, du détergent, 14 paquets d'allégés et des bonbons. "Dans le cadre de nos activités, chaque année, et nous en sommes à la cinquième édition, nous organisons, au mois de décembre, une collecte de pots de lait pour effectuer une tournée de solidarité. C'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui à cet orphelinat pour apporter notre soutien pour la prise en charge des enfants", a expliqué docteur Bakary Thior, président d'honneur la Fondation Sen orphelinat.

Il a rappelé que dès sa création, en 2016, cette association a ciblé, pour ses actions, la pouponnière Lamine Coulibaly du quartier Bongré. Pour 2026, les écoles coraniques Ngane Alassane et Kawasa Fall ont également bénéficié de l'appui de la Fondation Sen orphelinat qui va étendre ses actions à Ziguinchor (sud) et Tambacounda (est) dans les prochains jours.

"Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les Sénégalais", en leur demandant de "venir visiter les orphelinats" et de leur apporter un appui, "parce que ce sont des enfants qui sont là et qui comptent sur notre aide pour pouvoir subvenir à leurs besoins et vivre", a plaidé M. Thior.

"Nous avons certes commencé par les orphelinats, mais de plus en plus, nous sommes ouverts aux écoles coraniques, mais également aux enfants qui vivent en milieu carcéral avec leurs parents. Ce sont tous des enfants vulnérables et la Fondation fera tout ce qui est en notre pouvoir pour leur venir en aide", a-t-il assuré. La Fondation Sen orphelinat, mise sur pied par des jeunes ne disposant pas de "moyens conséquents" pour la plupart, a bénéficié cette année de l'appui de la Primature du Sénégal et de l'accompagnement de l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP) et de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA).