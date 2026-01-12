Afrique: CAN 2025 - Malgré l'élimination, le pays reste debout et tournée vers l'avenir

Éliminée en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025,l e samedi 10 janvier 2026, à Agadir, par l'Égypte, la Côte d'Ivoire quitte la compétition avec des regrets, mais surtout avec des enseignements porteurs d'espoir. Une issue qui, selon le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, ne saurait entamer ni la fierté nationale ni la détermination collective à aller encore plus loin.

Dans un message empreint de reconnaissance et de confiance en l'avenir, le membre du Gouvernement a tenu à adresser ses encouragements aux Éléphants de Côte d'Ivoire, saluant leur engagement et leur combativité tout au long du tournoi. « Leur progression dans la compétition témoigne du travail accompli, du talent de notre jeunesse et de l'avenir prometteur de notre football », a-t-il souligné.

Adjé Silas Metch a également rendu un hommage appuyé au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour les moyens conséquents et l'attention constante accordés à l'équipe nationale. Une implication présidentielle qui traduit, selon lui, une vision forte du sport comme levier de cohésion sociale et de rayonnement international.

Le ministre a par ailleurs exprimé sa gratitude au Premier Ministre, Dr Robert Beugré Mambé, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Gouvernement, pour leur soutien permanent aux Éléphants durant la compétition. Une mention spéciale a été adressée aux encadreurs techniques, au staff médical et administratif, véritables artisans de la performance de l'équipe.

Saluant le Royaume du Maroc, pays hôte de la CAN 2025, Adjé Silas Metch a mis en avant une organisation remarquable, marquée par la qualité des infrastructures, la sécurité et l'hospitalité, au service du football africain.

Enfin, le ministre a tenu à remercier chaleureusement les supporters ivoiriens pour leur ferveur et leur soutien indéfectible. « L'aventure continue », a-t-il conclu, affirmant que cette expérience renforce la détermination à faire de la Côte d'Ivoire une grande nation sportive.

La Côte d'Ivoire reste debout, fière de ses Éléphants et résolument tournée vers l'avenir.