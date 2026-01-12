Madagascar: Toamasina - 7 491 kilos de langoustes saisis

Le mot d'ordre est aussi le professionnalisme pour le département de la Pêche et de l'Économie bleue, et ce ne sont pas les bons résultats qui manquent.

À l'instar de ce bon coup de filet réalisé à Toamasina, où un total de 7 491 kilogrammes de langoustes a été saisi à l'issue des opérations de contrôle menées par le Centre de surveillance des pêches (CSP) au cours du mois de décembre 2025.

Mesures légales

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CSP a fait preuve de rigueur dans son travail, en termes de respect des normes et des réglementations, puisque, selon les résultats des inspections et des investigations approfondies, 2 441 kilogrammes de ces langoustes ne respectaient pas les normes en vigueur, notamment en raison de leur taille non réglementaire.

Il a également été établi que l'entreprise propriétaire de la cargaison ne disposait pas d'autorisation d'exportation. Face à ces infractions, les mesures légales ont été immédiatement appliquées, conduisant à la saisie des produits concernés.

L'initiative, en tout cas, a été saluée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, qui, lors de sa descente à Toamasina, a procédé à une inspection et à un contrôle direct des langoustes saisies en provenance de Taolagnaro.

Tolérance zéro

Une occasion, notamment, pour le ministre de rappeler la politique de tolérance zéro adoptée par son département. « Toute forme de non-respect de la réglementation dans le secteur de la pêche est inacceptable, et les dispositions légales en vigueur seront appliquées sans exception à l'encontre de tout contrevenant », a-t-il rappelé.

Une manière également de souligner les réformes entreprises durant les deux premiers mois au sein du département. « Le secteur de la pêche est ouvert à tous, et le ministère a d'ores et déjà engagé des réformes visant à moderniser et à simplifier les procédures de délivrance des autorisations, afin de traiter les demandes dans des délais plus courts, directement au niveau régional, sans obligation de se déplacer à Antananarivo », a déclaré le ministre.

Un message salué par l'ensemble des acteurs, qui ont été, par ailleurs, appelés à respecter scrupuleusement la législation en vigueur, en particulier en matière de période de fermeture de la pêche et de tailles réglementaires exigées pour l'exploitation des ressources halieutiques, notamment les crabes, les crevettes et les langoustes.