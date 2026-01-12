Madagascar: Nosy-Be - Hausse de 13% des arrivées touristiques sur la destination

Nosy-Be affirme son identité en tant que destination phare sur la scène touristique internationale.

L'an dernier, l'Office régional du tourisme de Nosy-Be a enregistré 264 604 passagers ayant transité par l'aéroport de Nosy-Be. Une hausse de l'ordre de 13 % du nombre de touristes ayant visité la destination a ainsi été observée, par rapport à 2024.

Cette progression reflète la confiance des voyageurs, tant nationaux qu'internationaux, envers la destination. Il s'agit également du fruit d'un travail collectif entre toutes les parties prenantes visant à renforcer la promotion de Nosy-Be, en dépit de la situation politique de Madagascar depuis le 25 septembre 2025.

Expériences authentiques

Cette performance est également une source de fierté pour Nosy-Be, selon l'agence de promotion de cette destination régionale. « Elle témoigne de la capacité de l'île à se structurer, à se réinventer et à valoriser durablement ses atouts, tout en affirmant son identité sur la scène touristique internationale. En effet, la destination séduit des voyageurs toujours plus diversifiés. Voyageurs nationaux et visiteurs internationaux y trouvent des expériences authentiques, portées par des paysages emblématiques, une culture vivante et une offre touristique en constante évolution. Cette dynamique renforce le positionnement de Nosy-Be comme une destination majeure à Madagascar : attractive, crédible et tournée vers l'avenir. L'année 2025 confirme ainsi que Nosy-Be n'est plus une simple escale, mais une destination à part entière, confiante, ambitieuse et prête à accueillir un public toujours plus large », indiquent les responsables.

Les opérateurs touristiques locaux se disent davantage motivés à affronter cette nouvelle année, qui s'annonce bien grâce à l'augmentation du nombre de bateaux de croisière faisant des escales sur cette île depuis l'ouverture de la saison, tout récemment. De nombreuses infrastructures hôtelières et de restauration y poussent également, en vue d'améliorer la capacité d'accueil de la destination.

Désaccord

Malgré cette dynamique d'attraction sur l'île aux Parfums, la destination fait encore face à de nombreux défis. Les opérateurs touristiques locaux les ont soulevés lors de leur rencontre récente avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lily Rafaralahy, en vue de trouver les solutions y afférentes.

Il s'agit notamment de la lutte contre les acteurs informels, de la nécessité de la mise en place de la police du tourisme, de la valorisation des compétences locales, ainsi que des problématiques liées à l'accès à l'eau et à l'insécurité.

Ensuite, la ministre de tutelle a effectué une descente sur terrain pour observer les réserves foncières touristiques dédiées à attirer des investissements aussi bien nationaux qu'étrangers.

Elle a également rencontré les habitants de Nosy Sakatia pour connaître leurs préoccupations et attentes en matière de développement touristique local. Il convient de rappeler que l'île de Sakatia a fait l'objet de désaccords entre les communautés locales, soutenues par une organisation de la société civile, d'une part, et un promoteur de projet touristique, de l'autre, ces derniers temps.

Force est pourtant de remarquer que Nosy Sakatia, surnommée « l'île aux Orchidées », séduit les voyageurs par son calme, ses plantations d'ylang-ylang et ses plages intimistes. Entre balades, snorkeling et rencontres locales, l'île offre une immersion authentique dans un art de vivre simple et sincère. Une destination idéale pour ceux qui recherchent nature, sérénité et authenticité, sans oublier la découverte de la biodiversité marine, pour ne citer que les tortues marines.