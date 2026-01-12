Afrique: Salah, à un but du record de buts inscrits pour l'Égypte

Mohamed Salah, auteur du but décisif des Pharaons contre la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, samedi, égale désormais la légende égyptienne Hossam Hassan, avec un total de 11 réalisations, à un but du record national détenu par Hassan El-Shazly.

Avec 23 apparitions en phase finale de CAN, Mohamed Salah dépasse désormais Hossam Hassan, son actuel sélectionneur, qui détenait jusque-là le record avec 21 matchs disputés avec les Pharaons dans cette compétition entre 1985 et 2006. En nombre de buts réalisés, il a égalé Hossam Hassan et se retrouve à un but du record de Hassan El-Shazly, meilleur buteur égyptien historique de la compétition.

Le capitaine des Pharaons est également devenu le premier joueur égyptien à marquer lors de cinq éditions consécutives de la CAN (2017, 2019, 2021, 2023 et 2025), rejoignant un club très fermé composé de l'Ivoirien Didier Drogba et du Camerounais Patrick Mboma.

L'attaquant de Liverpool a dépassé le Congolais Ndaye Mulamba, le Tunisien Francileudo Santos et l'Ivoirien Joel Tiehi dans le classement des buteurs historiques. Ils ont dix réalisations chacun. Il a marqué le troisième but de la victoire des Pharaons, tombeurs (3-1) des Eléphants de Côte d'Ivoire, samedi, en quart de finale de la CAN 2025, sa 64e réalisation en en équipe nationale. À 33 ans, Salah espère enfin soulever la Coupe d'Afrique des nations avec l'Egypte, finaliste malheureux en 2017 et 2021. Le Camerounais Samuel Eto'o reste le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts.

L'actuel président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a remporté la CAN à deux reprises (2000 et 2002), en six participations (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010). L'Ivoirien Laurent Pokou (1967-1980) a inscrit 14 buts en quatre éditions (1968, 1970, 1974 et 1980). Il est décédé le 13 novembre 2016 à Abidjan. Le Nigérian Rashidi Yekini (1983-1998) a marqué 13 buts après cinq participations et a remporté le tournoi en 1994. Il est mort le 4 mai 2012 à Ibadan, à l'âge de 48 ans.