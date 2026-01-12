Madagascar: « FOAD Gestion Open Days 2026 » - L'Université d'Antananarivo ouvre ses portes à la formation de demain

Les 15 et 16 janvier 2026, l'Université d'Antananarivo organisera le FOAD (Formation ouverte et à distance) Gestion Open Days 2026, un événement dédié à l'orientation universitaire et aux nouvelles modalités de formation.

Les activités se dérouleront de 9 heures à 16 heures, en continu, au parking EGS, au sein du campus universitaire. Cet événement a pour objectif de faire découvrir aux étudiants les opportunités offertes par la FOAD, la formation en alternance ainsi que les passerelles existantes entre l'enseignement présentiel et la formation à distance.

Il s'adresse aux étudiants de licence et de master souhaitant mieux orienter leur parcours académique et professionnel dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies et des méthodes d'apprentissage.

Un guichet unique FOAD sera mis en place durant les deux journées afin d'accompagner les étudiants de L1, M1 et M2. Cet espace proposera une orientation personnalisée, des séances d'information, le dépôt de candidatures, des inscriptions immédiates ainsi qu'une assistance numérique. L'objectif est de simplifier les démarches et de rapprocher l'université des besoins concrets des apprenants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partenariat

Plusieurs partenaires seront présents tout au long de l'événement. SOFTWELL Madagascar interviendra sur la formation en alternance au niveau master et organisera des séances de speed recruiting.

La Première Agence de Microfinance présentera ses offres de formation en alternance dans les parcours de finance de marché et bancaire. La Paositra Malagasy proposera des solutions de paiement des frais universitaires et des comptes d'épargne destinés aux étudiants. Un fournisseur de matériel informatique offrira également des ordinateurs à des prix adaptés au budget étudiant.

Le programme inclura des temps forts académiques, notamment une remise d'attestations aux étudiants en master 1. Des séances d'orientation sur la FOAD, la formation en alternance et la passerelle du présentiel vers la formation à distance seront organisées, ainsi qu'un master class consacrée aux études et au travail freelance à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle.

Des workshops, des séances d'information et des animations artistiques et culturelles viendront compléter ces deux journées. À travers la FOAD Gestion Open Days 2026, l'Université d'Antananarivo réaffirme son engagement en faveur de l'innovation pédagogique, de l'orientation efficace et de l'employabilité des étudiants.