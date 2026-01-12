Togo: Anticorruption - La HAPLUCIA cible les futures élites

11 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) lance la phase opérationnelle de son projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les programmes d'enseignement.

La mise en œuvre débutera cette année par une phase de pré-test ciblant exclusivement l'enseignement supérieur. Quatre établissements sont concernés : l'Université de Lomé, l'Université de Kara, l'École normale supérieure d'Atakpamé (ENS) et l'École nationale d'administration (ENA).

L'initiative prendra la forme de conférences et séminaires thématiques intégrés aux parcours licence, master et doctorat. L'objectif général est de permettre aux étudiants d'analyser les facteurs socioculturels qui expliquent et favorisent les pratiques de corruption. Ces séminaires visent également à familiariser les acteurs du monde universitaire avec les actes de corruption ainsi qu'avec les mécanismes de répression prévus par le nouveau code pénal.

