Congo-Kinshasa: L'ONU alerte sur 626 incidents contre des humanitaires en 2025, notamment dans l'Est

En RDC, les attaques contre les humanitaires sont en hausse, alerte l'ONU. Ocha, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, dresse un nouveau bilan : 626 incidents ont affecté les acteurs humanitaires en 2025 à l'échelle nationale. Et sur le terrain, la situation se durcit. En fin d'année, 48 incidents ont été recensés rien qu'en décembre dans l'Est. Routes coupées, présence de groupes armés, vols, menaces, l'aide humanitaire devient une mission à haut risque.

Parmi les 48 incidents recensés en décembre 2025 dans l'Est de la RDC, la moitié s'est déroulée au Sud-Kivu, selon Ocha, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Cela représente dix cas de plus par rapport à novembre, ajoute l'organisation.

Le Nord-Kivu arrive ensuite, puis l'Ituri. Pour l'ONU, cette hausse traduit une nouvelle dégradation des conditions de travail des agents humanitaires, surtout au Sud-Kivu, en fin d'année, dans un contexte d'affrontements et d'une forte insécurité.

Dans le détail, ce sont le plus souvent des cambriolages, vols et intrusions. Mais les humanitaires font aussi face à des entraves, restrictions de mouvement, et à des intimidations, menaces, parfois même des agressions. Résultat : les équipes réduisent leurs déplacements, des opérations sont ralenties, et des populations sont plus difficiles à atteindre.

Malgré le pic de décembre au Sud-Kivu, c'est bien le Nord-Kivu qui reste, sur l'année 2025, la province la plus touchée avec 46% des incidents. Une zone où l'insécurité reste élevée, où les lignes de front bougent et où de nombreux acteurs humanitaires sont présents, ce qui multiplie mécaniquement les risques.