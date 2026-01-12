Gabon: «Nous devenons exigeants», les enseignants durcissent leur mouvement de grève

12 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, les enseignants des écoles, collèges et lycées ont décidé de durcir leur grève débutée le 10 décembre 2025. La grève devait prendre fin le 9 janvier, mais, lors d'une assemblée générale le lendemain, elle a été reconduite pour une durée indéterminée. Les enseignants ont mis sur la table plusieurs points non négociables. Le gouvernement a tout de même ouvert les négociations pour l'intérêt des élèves.

Depuis la chute du régime d'Ali Bongo au Gabon, aucune assemblée générale n'avait réuni autant de monde. Les enseignants rassemblés au sein du collectif « SOS éducation », un mouvement sans leader, ont accentué la pression sur le gouvernement.

Les demandes sont essentiellement financières, explique Cyprien Mouelé, une des figures du mouvement : « Nous devenons exigeants parce que nous voulons la régularisation de notre situation administrative, c'est-à-dire les intégrations, les titularisations, les avancements, les recrutements avec un effet solde. »

Ouverture immédiate des négociations

« C'est-à-dire que le 25, poursuit Cyprien Mouelé, quand chacun se rend à la banque, il constate que sa situation financière a changé et nous allons négocier l'augmentation de la prime de logement, de la prime de transport, la prime de l'éloignement, la prime de la crèche et de l'assurance maladie pour les enseignants. »

La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le ministre de l'Éducation nationale, Carmélia Ntoutoume Leclercq, a immédiatement ouvert les négociations, hier, dimanche 11 janvier : « Il faut dire qu'aujourd'hui, nous ouvrons les négociations avec les commissions préparatoires. Nous attendons d'avoir les pré-rapport de ces commissions-là pour que nous ayons un cahier de charge unique ». Des discussions, mais aucun mot d'ordre n'a ensuite été donné, sur la reprise ou non des cours dans les prochains jours.

