Afrique: Le marché des startups du continent se resserre, alors que les principales transactions s'effondrent en 2025

L'écosystème technologique africain a levé 3 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 33 % par rapport à l'année précédente, les investisseurs ayant repris leurs activités après un ralentissement prolongé. Selon un rapport de TechCabal, les tours de financement ont été clôturés, les acquisitions ont été réalisées et l'activité a rebondi sur les principaux marchés.

Cependant, parallèlement à la reprise, une série de transactions très médiatisées ne se sont pas concrétisées, révélant un climat d'investissement plus difficile et des limites plus claires sur ce que les investisseurs sont prêts à soutenir.

Plusieurs startups ont entamé des négociations d'acquisition en dernier recours. La société nigériane Medsaf n'a pas réussi à conclure une vente après s'être retrouvée à court de liquidités et avoir fermé ses portes. Au Kenya, la société Lipa Later, qui avait levé près de 10 millions de dollars, a été placée sous administration judiciaire en mars après que les investisseurs ont refusé de financer les pertes supplémentaires liées à l'acquisition de Sky Garden. La société nigériane Edukoya, malgré un tour de table de 3,5 millions de dollars, a fermé ses portes en février après l'échec des négociations de fusion et de partenariat.

D'autres entreprises ont disparu sans faire de bruit. La fintech nigériane Joovlin, spécialisée dans le commerce électronique, a fermé ses portes en janvier après avoir échoué à lever des fonds de suivi. En Afrique du Sud, 54 Collective a fermé son studio de création d'entreprise après que la Mastercard Foundation a retiré son financement. La société nigériane Okra s'est retirée en juillet à la suite d'une adoption lente et de pressions réglementaires.

Les mesures réglementaires ont mis fin à d'autres projets. La société sud-africaine Banxso s'est effondrée après une pénalité de 2 milliards de ZAR, tandis que la société nigériane Bento Africa a interrompu ses activités à la suite d'allégations de fraude.

Points clés à retenir

Les transactions ratées de 2025 mettent en évidence une évolution du marché africain des startups vers la discipline et la sélectivité. Les capitaux sont revenus, mais pas la patience. Les investisseurs se sont montrés moins enclins à sauver des entreprises en difficulté ou à soutenir des modèles peu clairs, même dans des secteurs autrefois considérés comme stratégiques. Les acquisitions ne sont plus un filet de sécurité lorsque des problèmes financiers ou de gouvernance apparaissent. Les startups qui cherchaient à se désengager tardivement ont eu du mal à conclure des transactions, ce qui montre que la barre est plus haute pour les acheteurs comme pour les vendeurs.

La confiance est devenue fragile : les sanctions réglementaires ou les manquements en matière de gouvernance mettent désormais rapidement fin aux négociations. Le marché a également fait preuve d'une tolérance réduite à l'égard des créateurs d'écosystèmes dépendant d'un seul bailleur de fonds, comme on l'a vu en Afrique du Sud. Même les acteurs de l'infrastructure bien financés n'ont pas été épargnés lorsque l'adoption ou la réglementation a pris du retard par rapport aux attentes. On estime que 614 transactions ont tout de même été conclues en 2025, ce qui place l'écosystème sur la voie de la reprise. Mais les opérations qui ont échoué ont envoyé un message plus clair. Le marché africain des technologies a dépassé le stade de l'argent facile. La durabilité, la gouvernance et l'exécution comptent désormais plus que la narration, et les entreprises qui perdent le contrôle se retrouvent de plus en plus souvent sans solution de repli.