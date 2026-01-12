Nigeria: Gamou du Nigéria 2026 - Moubarack Wade plaide pour une participation active du pays

À quelques jours du Gamou de Katsina, prévu le 17 janvier 2026 au Nigeria, Moubarack Wade, fondateur du Baye Networking et président de la Commission Marketing et Entrepreneuriat de JAMHIYATU ANSAARUD-DÎN SÉNÉGAL (JADS), lance un appel clair et solennel : le Sénégal ne peut se contenter d'être spectateur. Il doit être officiellement et stratégiquement présent à cet événement majeur.

Chaque année, des millions de fidèles célèbrent la naissance de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass (RA), né le 8 novembre 1900 à Taïba Niassène. Si cette commémoration est profondément ancrée dans la vie religieuse sénégalaise, son influence s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières du pays. Le Nigeria, où plus de 70 millions de disciples perpétuent la tradition de la Fayda Tijaniyya, est devenu un véritable épicentre de l'influence spirituelle africaine de Baye Niass.

Pour Moubarack Wade, le Gamou de Katsina dépasse la seule ferveur religieuse : il constitue un rendez-vous stratégique, une opportunité rare pour le Sénégal de renforcer sa place dans l'Islam africain tout en affirmant son rayonnement diplomatique, économique et culturel.

Chaque année, le Gamou attire des millions de fidèles, transformant stades et rues en marées humaines animées par la dévotion et la fraternité. Certaines éditions ont rassemblé jusqu'à sept millions de participants, faisant de cet événement l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique de l'Ouest. Cette mobilisation exceptionnelle illustre le rôle central de la Fayda Tijaniyya comme force sociale, culturelle et spirituelle sur le continent.

Moubarack Wade insiste sur le fait que le Sénégal doit inscrire cet événement dans son agenda national et y accorder toute l'attention qu'il mérite, à l'instar des grandes commémorations religieuses et culturelles du pays. La communauté sénégalaise est invitée à participer activement, à travers des veillées spirituelles et la diffusion en direct des cérémonies via des plateformes comme BayeZone, afin de donner à Baye Niass la dimension internationale qui lui revient.

Au-delà du symbolique, la participation sénégalaise représente un levier stratégique. Elle consolide les relations bilatérales avec le Nigeria, puissant géant démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, tout en générant d'importants flux commerciaux et en créant des opportunités pour les entreprises sénégalaises dans l'artisanat, le commerce et le tourisme religieux. Sur le plan culturel et géostratégique, elle affirme également le rôle du Sénégal comme berceau d'un Islam pacifique et tolérant, tout en mettant en lumière l'héritage de Baye Niass comme facteur de paix et de cohésion continentale.

Le 17 janvier 2026, des millions de fidèles convergeront vers Katsina. Pour Moubarack Wade, le Sénégal doit y être présent, officiellement et stratégiquement, afin de réaffirmer sa centralité dans l'Islam africain et transformer l'héritage de Baye Niass en levier concret de développement et de rayonnement international.