Afrique: Le Nigeria à la CAN, une régularité exceptionnelle

Le Nigeria a validé sa qualification pour les demi-finales de la CAN 2025 et défiera le Maroc pour une place en finale. Les Super Eagles ont, en quelque sorte, fait respecter la tradition en accédant au dernier carré de la compétition.

Le Nigeria a donné une leçon de football à l'Algérie ce samedi 10 janvier 2026. Au-delà du succès 2-0, c'est la manière qui a impressionné : 59 % de possession de balle, 13 tirs dont cadrés, contre 3 pour l'Algérie (0 cadré), 42 ballons touchés dans la surface adverse contre 10. Résultat des courses, Ademola Lookman et les siens sont qualifiés pour les demi-finales et défieront le Maroc le mercredi 14 janvier.

Après avoir atteint la finale lors de la CAN 2023, le Nigeria aura donc une nouvelle opportunité de disputer la finale, et de peut-être remporter son 4e trophée en Coupe d'Afrique. Mais ce qui rend ce dernier carré extraordinaire, c'est que le Nigeria participera à sa 17e demi-finale en 21 participations. Un chiffre record qui montre à quel point les Super Eagles sont réguliers dans la compétition.

En outre, en battant l'Algérie, le Nigeria a remporté 11 de ses 12 quarts de finale disputés en CAN. Seul le Ghana (2008) a réussi à battre les Nigérians en quarts. Dans leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les Super Eagles n'ont connu que deux éliminations au premier tour (1963, 1982), et une en quarts de finale (2008). Pour le reste, ils ont toujours atteint au moins les demi-finales, avec trois titres (1980, 1994, 2013) et huit médailles de bronze.