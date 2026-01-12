Afrique: Le Nigeria à la CAN, une régularité exceptionnelle

11 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Boubacar Ndongo

Le Nigeria a validé sa qualification pour les demi-finales de la CAN 2025 et défiera le Maroc pour une place en finale. Les Super Eagles ont, en quelque sorte, fait respecter la tradition en accédant au dernier carré de la compétition.

Le Nigeria a donné une leçon de football à l'Algérie ce samedi 10 janvier 2026. Au-delà du succès 2-0, c'est la manière qui a impressionné : 59 % de possession de balle, 13 tirs dont cadrés, contre 3 pour l'Algérie (0 cadré), 42 ballons touchés dans la surface adverse contre 10. Résultat des courses, Ademola Lookman et les siens sont qualifiés pour les demi-finales et défieront le Maroc le mercredi 14 janvier.

Après avoir atteint la finale lors de la CAN 2023, le Nigeria aura donc une nouvelle opportunité de disputer la finale, et de peut-être remporter son 4e trophée en Coupe d'Afrique. Mais ce qui rend ce dernier carré extraordinaire, c'est que le Nigeria participera à sa 17e demi-finale en 21 participations. Un chiffre record qui montre à quel point les Super Eagles sont réguliers dans la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, en battant l'Algérie, le Nigeria a remporté 11 de ses 12 quarts de finale disputés en CAN. Seul le Ghana (2008) a réussi à battre les Nigérians en quarts. Dans leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les Super Eagles n'ont connu que deux éliminations au premier tour (1963, 1982), et une en quarts de finale (2008). Pour le reste, ils ont toujours atteint au moins les demi-finales, avec trois titres (1980, 1994, 2013) et huit médailles de bronze.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.