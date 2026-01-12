Cote d'Ivoire: Concessions forestières au pays - Le ministère des Eaux et Forêts fait toute la lumière

Face aux polémiques suscitées par la gestion des conventions de concession forestière, le ministère des Eaux et Forêts sort du silence. Dans un communiqué officiel, il rappelle le cadre légal, les fondements historiques et les mécanismes de transparence qui encadrent l'ouverture des forêts classées au secteur privé, une option stratégique assumée pour freiner la dégradation du couvert forestier national et réussir la politique de reboisement à l'horizon 2030.

Le ministère souligne que la gestion des forêts classées s'inscrit dans un contexte de dégradation alarmante du couvert forestier national. Dès 1999, un bilan diagnostic de la forêt ivoirienne avait mis en évidence l'urgence d'agir. Parmi les principales recommandations figurait l'ouverture de la gestion des forêts classées au secteur privé, afin de pallier l'insuffisance des financements publics et d'assurer une gestion durable des ressources forestières.

Cependant, la mise en œuvre de cette orientation a connu plusieurs difficultés. Pour y remédier, les États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, organisés en 2015, ont réaffirmé la nécessité d'impliquer davantage le secteur privé dans la gestion forestière. Cette dynamique a été consolidée en 2018 avec l'adoption par le Gouvernement de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts, visant à porter la couverture forestière nationale à un niveau significatif à l'horizon 2030.

Cette politique trouve son fondement juridique dans le Code forestier promulgué en 2019. En son article 56, le texte autorise l'État à concéder la gestion de son domaine forestier privé aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit privé et aux communautés rurales. Pour opérationnaliser cette disposition, le décret n°2021-437 du 23 septembre 2021 a été pris, définissant le cadre général de gestion des forêts classées éligibles au régime de concession. À ce jour, 86 forêts classées ont été retenues pour bénéficier de ce mécanisme en vue de leur réhabilitation.

Le ministère précise enfin que l'attribution des concessions se fait dans la transparence, à travers une commission consultative interministérielle chargée d'analyser les demandes. Cette commission, réunissant plusieurs départements ministériels, se réunit chaque fois que nécessaire afin de garantir un examen rigoureux et conforme aux textes en vigueur.

Par ces clarifications, le ministère des Eaux et Forêts entend rassurer l'opinion publique sur la légalité, la transparence et la finalité durable du processus de concession forestière en Côte d'Ivoire.