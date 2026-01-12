Afrique: Afreximbank finance à hauteur de 36 milliards de FCFA l'entrée de Levene Energy dans Axxela

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a accordé une facilité de financement d'acquisition de 64 millions de dollars américains soit 36 milliards de FCFA à Levene Energy Development Limited, ouvrant la voie à l'acquisition d'une participation de 30 % dans Axxela Limited, l'un des principaux acteurs des infrastructures gazières et électriques en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite le 9 janvier 2026 à Abuja, au Nigeria.

Cette opération permet à Levene Energy, à travers son engagement au capital de Bluecore Gas Infraco Limited, d'entrer directement dans les segments réglementés du transport et de la distribution du gaz naturel au Nigeria. Il s'agit d'une étape majeure dans la transformation stratégique de l'entreprise, historiquement spécialisée dans le négoce de pétrole et de produits pétroliers raffinés, vers un modèle axé sur des revenus stables et durables adossés à des infrastructures énergétiques.

Au-delà de l'aspect financier, cet investissement s'inscrit pleinement dans les objectifs régionaux de transition énergétique. Axxela Limited se positionne comme un acteur clé de cette transition grâce à ses investissements dans les infrastructures gazières, la production d'électricité et les solutions énergétiques plus propres. Forte d'un portefeuille de projets robuste et de partenariats régionaux solides, l'entreprise entend renforcer durablement l'accès au gaz naturel et améliorer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest.

Pour Afreximbank, cette transaction est en parfaite cohérence avec ses priorités stratégiques, notamment le leadership en matière de banque commerciale mondiale, la promotion du commerce intra-africain et l'industrialisation du continent. « Notre force principale réside dans les partenariats stratégiques que nous nouons avec les champions africains.

Cet accord reflète notre engagement à promouvoir les investissements privés dans les infrastructures essentielles, à renforcer la sécurité énergétique régionale et à consolider les chaînes de valeur du pétrole et du gaz en Afrique », a déclaré Haytham Elmaayergi, Vice-président exécutif de la Banque.

Du côté de Levene Energy, ce financement est perçu comme un levier majeur de croissance. Selon Sam Aofolaju, Directeur en charge du développement institutionnel, ce soutien permet à l'entreprise d'élargir ses activités au-delà du commerce de matières premières, vers les énergies renouvelables et les infrastructures gazières et électriques, piliers de la transition énergétique du continent.

Ce nouvel accord vient consolider un partenariat stratégique engagé depuis 2019 entre Afreximbank et Levene Energy, illustrant une coopération évolutive au service du développement énergétique et économique durable de l'Afrique.