Tivaouane — Le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a dépêché une délégation à Touba pour remettre à son homologue Serigne Mountakha Mbacké sa contribution aux travaux de rénovation de la Grande Mosquée de la capitale du mouridisme, a appris l'APS d'un membre de ladite délégation.

"Le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a apporté une contribution financière destinée à soutenir les travaux de rénovation et d'extension de la Grande Mosquée de Touba, répondant ainsi à l'appel du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké", a rapporté Abdoul Aziz Diop.

La délégation porteuse de l'appui de Tivaouane, et composée de dignitaires religieux, de responsables d'organisations islamiques et de notables de la confrérie tidjane, était conduite par Serigne Mansour Sy Dabakh.

Elle a été reçue dans la capitale du mouridisme vendredi après-midi.

Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh a transmis, à cette occasion, les salutations respectueuses et la reconnaissance du Khalife général des tidjanes à son homologue mouride, a rapporté Abdoul Aziz Diop. Il a souligné, à cette occasion, la "force des liens spirituels, historiques et familiaux qui unissent les héritiers de El Hadj Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba".

En réponse, le khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké a exprimé sa "profonde satisfaction et sa gratitude" envers Serigne Babacar Sy Mansour, dont il a salué les "qualités humaines et spirituelles", tout en adressant des salutations fraternelles à Serigne Maodo Sy Dabakh, rappelant l"'amitié ancienne et sincère" entre leurs familles respectives.

Par cet acte, Serigne Babacar Sy Mansour entend "réaffirmer la tradition de fraternité, de respect mutuel et d'entraide qui caractérise les relations séculaires entre les confréries tidjane et mouride", commente Abdoul Aziz Diop, petit-fils d'El Hadji Malick Sy qui faisait partie des émissaires du khalife des tidjanes.

Cette contribution s'inscrit dans le cadre de la mobilisation sonnée par Serigne Mountakha Mbacké pour la modernisation de l'un des plus importants édifices religieux du pays, relève-t-il.

Ce geste fait écho à l'appui que le khalife général des mourides avait apporté aux travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane.

M. Diop y voit une illustration de la "solidarité interconfrérique" au Sénégal et de "l'engagement des guides religieux en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'harmonie nationale".