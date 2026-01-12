Afrique: Le Sénégal et l'Egypte pour leur deuxième confrontation en demi-finale de CAN

L'Égypte et le Sénégal, qui s'affrontent en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mercredi à Tanger, se retrouvent à ce stade de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire.

Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la CAN 2006 disputée en Égypte.

Les Pharaons s'étaient alors imposés en demi-finale (2-1) avant de décrocher le titre continental.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bilan global des confrontations entre les deux sélections reste toutefois serré, avec une légère domination égyptienne.

En quinze rencontres, l'Égypte s'est imposée à sept reprises contre six victoires pour le Sénégal, contre deux matchs nuls.

Les deux équipes entretiennent une rivalité marquée depuis leur confrontation en finale de la CAN 2021 au Cameroun, remportée pour la première fois par le Sénégal aux tirs au but (4-2).

Égyptiens et Sénégalais se sont affrontés à de nombreuses reprises, aussi bien en compétitions officielles qu'en matchs amicaux.

Leur première opposition remonte au 7 mars 1986, lors de la CAN disputée en Égypte, où le Sénégal s'était imposé (1-0) en phase de groupes.

Depuis, les deux nations se sont rencontrées plusieurs fois lors des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde.

En plus de leur succès en finale de la CAN 2021, les Sénégalais avaient éliminé les Égyptiens au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, à l'issue d'une double confrontation très disputée.

Cette demi-finale de la CAN 2025 s'annonce ainsi comme un nouveau chapitre d'une rivalité riche en suspense, entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous du football continental.