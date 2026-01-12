Sénégal: Du matériel de transformation de produits locaux à 150 femmes de Guédiawaye

Guédiawaye — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a remis, samedi soir, du matériel de transformation de produits locaux et des attestations de formation à 150 femmes de Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise.

"Les 150 femmes que nous célébrons aujourd'hui, ne sont pas seulement de vaillantes combattantes au service de la République, elles sont la preuve vivante que les acteurs politiques sont aussi des acteurs de développement par le biais de l'Economie sociale et solidaire", a déclaré M. Dione lors de cette cérémonie tenue à la Cité des enseignants de Golfe sud.

Selon le ministre de la Microfinance, cette cérémonie, bien plus qu'une remise d'attestations et de matériels, "symbolise l'aboutissement d'un engagement collectif pour un changement de paradigme dans la promotion du développement, changement qui passe par une appropriation de l'économie sociale et solidaire pour la construction d'un Sénégal où personne n'est laissé pour compte".

"L'économie sociale et solidaire n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle incarne notre volonté de placer l'humain au cœur de nos politiques économiques notamment dans l'autonomisation des femmes, pour la promotion d'une économie inclusive et dynamique", a souligné le ministre, en présence du maire de Guédiawaye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs autorités administratives locales ont également pris part à cette cérémonie, de même que des députés, élus territoriaux ainsi que des représentants d'organisations communautaires de base du département.

Alioune Dione a réitéré "la détermination du gouvernement du Sénégal, sous la vision éclairée de Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et sous la conduite dynamique du Premier ministre, Ousmane Sonko, à faire de l'économie sociale et solidaire un pilier de notre stratégie de développement".