Afrique de l'Ouest: Ministre des AE - Le Soudan affirme son soutien à l'unité de la Somalie et rejette toute tentative à la diviser

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem, a réaffirmé la position ferme et soutenant l'unité des territoires de la Somalie et de son peuple, soulignant son rejet catégorique de toute tentative visant à porter atteinte à sa souveraineté ou à diviser ses territoires.

Le ministre a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse que le Soudan avait participé aux travaux de la conférence extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, qui s'est tenue au siège de l'organisation à Djeddah et qui était consacrée à l'examen des développements liés à la reconnaissance par l'État israélien de ce qu'on appelle la République de Territoire de la Somalie.

Il a souligné que la conférence avait connu une participation large et active des États membres, précisant que le Soudan avait prononcé un discours dans lequel il exprimait son rejet de ce pas, étant donné que le groupe qui avait pris cette mesure ne représente pas le peuple somalien et que ce qui s'est passé est contraire à toutes les conventions régionales et internationales pertinentes.

Le ministre a souligné que ce pas est rejetée sur le niveau africain, arabe, islamique et international, en insistant sur le fait que l'Organisation de la coopération islamique a montré un haut niveau de solidarité et de force pour unifier les positions et prendre la décision, en exprimant sa confiance que cette tentative n'ira pas en avant et sera confrontée à l'isolement régional et international.

Il a ajouté que la conférence avait également réitéré son soutien constant au peuple palestinien et à la cause de Gaza, soulignant que la question palestinienne resterait la question fondamentale et que les problèmes de la région devaient être abordés dans une perspective compréhensive et indivisible.

Le ministre a exprimé son regret que certains pays de la région participent à ce complot criminel qui touche même le Soudan à travers le soutien accordé à la milice terroriste Al-Daglo.

Par conséquent, les questions de cette région, ce qui se passe dans la mer Rouge et dans le sud du Yémen sont toutes des questions interdépendantes auxquelles participent des forces ayant des ambitions et des objectifs connus.

Le ministre a annoncé le soutien du Soudan aux pas décisifs pris par l'Arabie saoudite pour garantir sa sécurité et celle du Yémen, soulignant son rôle central dans la coalition.