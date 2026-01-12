Ile Maurice: Des armes en vente libre sur Facebook

Des armes dangereuses se vendent ouvertement sur la marketplace de Facebook. Cette banalisation de la violence et la facilité d'accès à des objets offensifs inquiètent. C'est dans ce climat qu'un ancien employé d'une law enforcement agency a livré un témoignage anonyme, dénonçant l'armement croissant des criminels et le sentiment d'abandon ressenti par les citoyens.

«Je suis un ancien employé d'une law enforcement agency. J'ai été victime de larceny à deux reprises. Le poste de police de la localité a un response time de plus de 40 minutes lorsqu'on les appelle. Le 148 est une blague, et nous avons l'impression que la force de police en général est démotivée et intervient quand tout est fini pour faire du rangement. De l'autre côté les matraques télescopiques, couteaux rambo, ou tonfa se vendent ouvertement sur la marketplace de Facebook! Le criminel n'a pas uniquement l'opportunité et la volonté de nuire, il a maintenant les moyens ! Vous avez remarqué que pour tous les incidents impliquant une arme à feu, l'auteur du crime avait un permis en bonne et due forme ? Et nous, comment faisons-nous pour nous protéger si la police ne montre pas de signes qu'ils sont là pour nous protéger et pas seulement nous donner un PF58 pour emmener à l'hôpital ?»

À l'heure où la police a présenté son plan stratégique et annonce de se tourner vers la digitalisation, nul doute que cet énième cas ne passera pas inaperçu.