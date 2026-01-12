Sénégal: La société civile dénonce l'opération militaire américaine au Venezuela

Au Sénégal, une vingtaine d'organisations de la société civile, partis politiques, syndicats et personnalités publiques ont condamné, ce samedi 10 janvier, l'opération militaire américaine au Venezuela. Réunies à l'ambassade du Venezuela à Dakar, elles ont exigé la libération du président Nicolas Maduro et appelé les voix officielles à condamner, elles aussi, le cas vénézuelien.

Réunies en collectif, les organisations de la société civile au Sénégal disent vouloir « faire pression » sur l'Union africaine, la Cédéao et l'État sénégalais en vue de s'opposer aux « les désirs mafieux » de Donald Trump. Alors que les deux institutions continentales et régionale se sont montrées prudentes sur le dossier du Venezuela, Dakar est jusqu'alors resté très discret sur la question.

Diagne Fodé Roland, coordinateur de l'organisation panafricaine « Samp Afrig » attend une condamnation claire du Sénégal en tant que modèle de défense de souverainté sur le continent. « Á la manière sud-africaine, à la manière namibienne, à la manière ghanéenne et à la manière de l'Alliance des États du Sahel (AES), c'est un devoir de s'exprimer. le Sénégal a prouvé sa capacité à préserver et à défendre la démocratie sur le sol sénégalais, mais nouys devons aussi prouver et montrer que nous sommes capables de la défendre à l'échelle africaine et internationale ».

Pour Souleymane Gueye, délégué général du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp), il ne s'agit pas là d'exprimer une solidarité de principe, mais de prévenir toute possible menace américaine sur les ressources stratégiques du continent. « Si on laisse continuer à se dire : "c'est une histoire qui regarde le Venezuela, ou l'Amérique latine", la chose va finir chez nous. Si après-demain, cela se produit au noveau de l'Afrique, on ne sera pas prêts, parce que quand on parle de ressourcres stratégiques, de ressources rares, le continent africain a les plus grosses réserves du monde ».

La société civile appelle le peuple sénégalais à soutenir la cause vénézuélienne à travers une manifestation prévue ces prochains jours dans la capitale.