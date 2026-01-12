Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire, éliminée et frustrée par l'Égypte, ne verra pas les demies

La Côte d'Ivoire a été éliminée de la compétition après un gros duel face à l'Égypte en quarts de finale ce samedi à Agadir. Les Pharaons, extrêmement efficaces devant le but, ont géré leur avance après un ouverture du score rapide et dégoûté les Éléphants (3-2), qui voit son rêve de doublé s'envoler.

Le football est cruel, jouer contre l'Égypte aussi. La Côte d'Ivoire en a fait les frais pour la onzième fois de son histoire. Au bout de cette douzième confrontation entre ces deux nations à la CAN, quatre tirs cadrés et trois buts pour l'Égypte, deux yeux pour pleurer pour les Ivoiriens. Pourtant, après l'ouverture du score précoce d'Omar Marmoush, qui a profité d'une erreur de lecture de trajectoire d'Odilon Kossounou (3e), les Ivoiriens ne se sont pas démobilisés.

Plus consistants que leurs adversaires au milieu de terrain, avec Ibrahim Sangaré précieux à la récupération et Christ Inao Oulaï brûlant balle aux pieds, les hommes d'Émerse Faé se sont vite remis à l'endroit en prenant la possession du ballon. Mais pas celle du match. Et au jeu du chat et de la souris, personne n'est meilleur que les Pharaons. Ils traînent dans leurs bagages des décennies de culture footballistique à subir, laisser passer l'orage, avant de piquer à nouveau quand l'adversaire s'y attend le moins. Avec comme chef d'orchestre sur le banc Hossam Hassan, qui a déjà joué ce genre mauvais tour à la Côte d'Ivoire en tant que joueur.

Salah toujours pas brillant mais encore buteur

Rami Rabia a donc perpétué la tradition quand il s'est élevé dans la surface sur un corner de Mohamed Salah, pour claquer une tête qui est venue lober Yahia Fofana (32e). Il a fallu toute la fougue de la jeunesse ivoirienne pour relancer la machine. Le hommes de Faé ont poussé. Et le but contre son camp d'Ahmed Fatouh juste avant la mi-temps (40e), provoqué par un coup franc très bien tiré de Yan Diomandé, avait tout pour relancer les Éléphants. Mais pas contre cette Égypte là. Cette équipe a fait du stade Adrar son jardin, même si ce samedi les tribunes étaient plutôt oranges que rouges.

Pleins de certitudes, les Égyptiens sont revenus des vestiaire avec l'intention de piquer quand ça fait mal. Ça n'a pas manqué. Sur leur troisième occasion du match, au terme d'un contre bien mené, les coéquipiers de Salah ont trouvé l'attaquant de Liverpool dans la surface via un centre d'Emam Ashour. Au niveau du point de penalty, « Mo » n'a pas tremblé et repris en une touche pour faire 3-1 (52e).

Les Égyptiens ont bien géré leur avance, malgré un coup de chaud après la réduction du score sur corner de Guéla Doué (73e). À coups de secondes gagnées et de roulades par terre au moindre contact, les Pharaons sont allés gratter les dernières minutes du match et leur billet pour les demi-finales. lls y retrouveront le Sénégal, tandis que les Éléphants regarderont « leur » trophée être remis à une autre sélection le 18 janvier.