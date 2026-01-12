Afrique: Kenya - Des médecins congolais «victimes» des restrictions de licences visant les praticiens étrangers

11 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

Les médecins congolais au Kenya lancent un appel à l'aide. Plusieurs dizaines d'entre eux ne sont pas encore parvenu à avoir leur licence renouvelée pour l'année 2026. Le Kenya a imposé de nouvelles restrictions pour limiter le nombre de médecins étrangers dans le pays. Et favoriser l'embauche des médecins kényans. Ces derniers ont manifesté à plusieurs reprises ces dernières années pour dénoncer des manques de postes. Les médecins congolais dénoncent se retrouver discriminés dans le processus.

« Les Kényans qualifiés doivent passer en priorité ». Déclaration du ministre de la Santé pour justifier les nouvelles restrictions contre les médecins étrangers. Certains spécialistes, dont les compétences sont en pénurie au Kenya, pourront continuer à exercer. Tout comme les ressortissants des États de la Communauté d'Afrique de l'Est.

La République démocratique du Congo a rejoint l'EAC en 2022. Pourtant une quarantaine de médecins congolais peine à renouveler leur licence, explique leur représentant, George Maloba. Médecin généraliste, il exerce au Kenya depuis une décennie. Certains y travaillent depuis 15 ans, y vivent avec leur famille. « Nous nous retrouvons sans emploi, exposés à la précarité », déplore-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de la Santé du Kenya reconnaît avoir révoqué les licences de plus de 200 médecins étrangers. Il explique vouloir protéger les praticiens kényans qui peinent à trouver un emploi. Il cite en exemple un hôpital qui emploierait majoritairement des médecins égyptiens. La démarche des autorités est soutenue par le principal syndicat médical du pays. Selon son secrétaire général, certains médecins étrangers accepteraient des salaires trop bas, au détriment de leurs confrères kényans. « Les médecins congolais se retrouvent victimisés », insiste George Maloba qui appelle les autorités à régulariser leur situation au plus vite.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.