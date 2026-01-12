Afrique de l'Ouest: Sahel - Alerte sur les traumatismes chez les enfants, victimes de la guerre

Au Sahel central, la guerre s'invite jusque dans les salles de classe, non seulement du fait des écoles fermées, mais aussi par ce qu'elle laisse dans les têtes des écoliers. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, plus de huit millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire et beaucoup grandissent traumatisés, après des années de violences, de déplacements et de peur.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) tire la sonnette d'alarme. Sur le terrain, l'ONG a pu offrir un programme de soutien psychosocial à 97 000 enfants, depuis 2021, mais c'est très loin du compte, et les financements manquent pour le Sahel.

Joint par RFI, Hassane Hamadou, directeur régional du NRC pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, raconte comment le traumatisme se manifeste en classe : « Ils [les enfants] peuvent être en panique rien qu'en entendant le bruit de motos qui passent. Il leur arrive aussi de se rappeler de scènes de violence dont ils ont été témoins, soit au moment où leur village a été attaqué, soit au moment où leur école a été attaquée. »

Comportement perturbé

« Ces scènes perturbent aussi leur comportement, poursuit Hassane Hamadou. Les enseignants nous disent qu'ils observent souvent des enfants qui s'isolent. Ils ne jouent pas avec leurs camarades ou bien ils restent silencieux de longs moments. Dans une des écoles, nous avons, par exemple, demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire, plus tard, à l'âge adulte. La plupart nous ont dit qu'ils veulent être des militaires. Pour certains, c'est pour venger leurs parents et pour d'autres, c'est pour protéger leur famille. Il faut donc absolument accompagner ces enfants pour les aider à trouver la stabilité mentale et à pouvoir se projeter de manière positive. »