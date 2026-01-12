Afrique Centrale: Burundi - Choléra, malnutrition et insécurité menacent les nombreux réfugiés fuyant l'Est de la RDC

Au Burundi, l'ONU annonce la mort de 53 réfugiés congolais dont 25 seraient morts du choléra et d'autres d'anémie et de complications liées à la malnutrition, selon le HCR.

Ces dernières semaines, plus de 100 000 Congolais ont fui les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, un afflux record de réfugiés congolais arrivant au Burundi, dans un contexte humanitaire déjà tendu.

Kinshasa a dépêché, vendredi 9 janvier, une délégation à Bujumbura, avec des vivres et des biens de première nécessité. Sur place, Sjukuru Rukara, réfugié congolais, a quitté Luvungi, dans le territoire d'Uvira, début décembre.

Joint par RFI, il décrit un quotidien sans eau potable ni sanitaires et une insécurité jusque sur le chemin de la rivière : « Il y a 70 % des réfugiés qui sont là depuis un mois et demi, pour certains, deux mois, mais qui n'ont pas trouvé une assistance humanitaire. Ils passent leurs nuits à l'extérieur et quand il pleut, c'est vraiment un problème très grave. Nous avons un accès difficile aux toilettes, un accès difficile à l'eau potable et c'est ce qui cause des morts provoquées par la diarrhée, les maladies d'origine hydrique ou encore le choléra. »

« Certaines personnes, dit-il encore, meurent aussi à cause de l'insécurité. Il arrive que des réfugiés quittent leur lieu d'accueil pour aller à la rivière, pour chercher de l'eau et se retrouvent face à des personnes non identifiées, des personnes de mauvais cœur. Parfois, on retrouve des corps compte tenu de cette insécurité. La vie que nous menons aujourd'hui est vraiment très difficile, critique comme ce n'est pas possible, oui. »