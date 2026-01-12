Afrique: La CAN a quitté Agadir, le match pour la mémoire du séisme de 1960 continue

Si la CAN a plié bagage à Agadir, un autre match continue de se jouer sur place où des Gadiris se battent depuis des décennies pour transmettre la mémoire du séisme de 1960 dans lequel un tiers de la population de la cité avait trouvé la mort. Luttant contre l'oubli, ils veulent aussi transmettre l'idée que leur ville n'est pas qu'une cité balnéaire sans âme.

Il y a peu de lieux de mémoire du traumatisme causé par le séisme de 1960 à Agadir. Les yeux de Mohamed Bajalat en font partie. Le président de l'association Izourane, qui œuvre pour la promotion de la culture et la transmission de la mémoire à Agadir, se souvient très bien du 29 février 1960. « Parfois j'oublie ce que j'ai fait hier, lâche-t-il, le regard dans le vide, embué de larmes. Mais les détails de cette nuit, je m'en rappelle. La poussière, les cris... j'y ai perdu 16 personnes de ma famille. » À l'époque, Mohamed avait cinq ans.

Ce jour-là aux alentours de 23 heures, la terre a tremblé pendant 12 secondes à l'occasion d'un séisme de magnitude 5,7, une intensité haute mais pas extrême. Pourtant les dégâts sont dévastateurs. Car l'« ancienne » Agadir a été bâtie sur et à flanc de montagne, pile sur une faille sismique. Le traumatisme de Mohamed, c'est celui de toute une génération. Cette nuit-là, ce sont entre 10 000 et 15 000 habitants d'une ville de 45 000 âmes qui ont disparu sous les décombres.

De rares cicatrices et des plaies encore ouvertes

Si la catastrophe reste gravée dans la mémoire locale, elle est toutefois bien difficile à imaginer quand on pose les pieds dans la cité balnéaire : l'essentiel des personnes que l'on y croise et qui semblent assez âgées pour avoir connu ces années sont venues pour des vacances au soleil ou profiter de la CAN au Maroc. Pour observer les cicatrices de cette ville de plus près, il faut quitter les sentiers battus. Prendre un peu de hauteur même, à 236 mètres d'altitude, jusqu'à la Kasbah d'Agadir Oufellah (« Agadir d'en haut » en berbère). Cette ancienne forteresse militaire, devenue au fil des années une petite ville derrière les murailles, a été complètement détruite par le séisme puisqu'elle était située à cheval sur son épicentre. Une fois arrivé en haut, l'atmosphère résume un peu ce qui se joue en ville.

Depuis la Kasbah, on entend de la musique commerciale crachée par les haut-parleurs d'un hôtel en bord de mer alors qu'on s'apprête à parcourir un chemin balisé, retraçant les rues de cette ville miniature disparue en un clin d'œil. Balisé car, à la Kasbah, il ne faut pas marcher n'importe où : de nombreux corps sont encore ensevelis sous la terre et les décombres. Quelques jours après le tremblement de terre meurtrier, il a fallu prendre de difficiles mesures de sécurité : le passage de bulldozers pour détruire les bâtiments qui tenaient encore difficilement debout et l'interdiction d'accès au site car le lieu était en train de se transformer en charnier à ciel ouvert.

La Kasbah n'est ouverte aux visites que depuis 2024, après des fouilles et d'importants travaux de rénovation qui ont tout de même laissé intentionnellement à voir quelques stigmates de la catastrophe de 1960. Comme le mur d'enceinte clairement coupé en deux parties, entre les ruines et la partie rebatie. L'an dernier, un autre haut lieu de mémoire gadiri a ouvert ses portes, le musée de la Reconstruction, qui retrace pas à pas l'après-séisme. Mais pourquoi a-t-il fallu presque 65 ans pour mettre sur pied de tels projets ?

« Certains discours disent que cette ville n'a pas de passé, pas de mémoire, pas d'âme. »

« Les autorités locales ont longtemps eu une approche partant du principe que nous sommes dans une ville touristique. Si à tout moment vous rappelez le séisme, vous allez faire fuir les touristes », résume Mohamed Bajalat. Son association Izourane a milité pendant des décennies pour obtenir des lieux de mémoire, passant d'un premier espace avec quelques photos et supports au musée tout neuf fraîchement ouvert. « On a toujours été offusqués par certains discours qui disent que cette ville n'a pas de passé, pas de mémoire, pas d'âme », s'émeut le septuagénaire.

À Agadir, l'économie du tourisme a tourné à plein régime pendant de nombreuses années. Vécue comme un défi par le royaume dans les années 1960 alors qu'il venait d'obtenir son indépendance, la reconstruction de la cité en a repoussé les quartiers jusqu'à l'océan pour en faire une véritable cité balnéaire partagée, en gros, entre les touristes sur la côte et les Gadiris un peu plus profondément dans la ville et dans les terres. Sauf qu'à la fin de la décennie 2010, au niveau politique, on s'aperçoit que la ville souffre de la concurrence d'autres destinations et qu'elle a « ce paradoxe de vendre aux visiteurs 300 jours de soleil par an alors que la fréquentation touristique se fait essentiellement en hiver » - donc pendant les jours les plus pluvieux - s'amuse Mohamed. Le staff et les joueurs des sélections venues pour cette CAN 2025 peuvent en témoigner...

L'idée est alors de profiter de l'immense plan de développement urbain de la ville prévu pour la période 2020-2024 et de la volonté du Maroc de se développer à vitesse grand V à l'occasion de l'accueil de la CAN et de la Coupe du monde 2030 - conjointement organisée avec l'Espagne et le Portugal - pour doter la ville de lieux culturels capables de transmettre un peu de la culture et du patrimoine local à ceux qui y mettent les pieds pour les vacances.

La mémoire est aussi une question de sécurité

Un enjeu capital aux yeux d'Ilyes, médiateur au musée de la Reconstruction. Du haut de sa grosse vingtaine d'années, il n'a évidemment pas vécu le drame de 1960. Mais les secousses ressenties jusqu'à Agadir à la suite du séisme de Marrakech, en 2023, a fait chez lui l'effet d'une piqure de rappel. « Ressentir ces vibrations, ça a été un réveil, lâche-t-il. J'avais très peur, on pense toujours qu'on peut courir et sortir du bâtiment. Mais ce n'est pas le cas, j'étais tétanisé. J'ai essayé de rejoindre les escaliers - alors qu'il ne faut pas le faire - qui étaient bloqués car des personnes âgées tentaient de fuir. »

Les normes antisismiques érigées après 1960 et constamment actualisées ont permis à la cité de tenir debout. Mais pour combien de temps ? « Aujourd'hui, je travaille dans ce musée et je peux transmettre ce message [...], cette idée que le séisme est toujours présent. Que ce message atteigne les parents, les responsables... », insiste Ilyes. Car à la mémoire s'ajoute désormais l'enjeu de la prévention. Comment faire entendre un discours sur le danger permanent, quand les discours sont recouverts par la musique des beach clubs et les chiffres d'affaires des établissements de bord de mer ?

Aujourd'hui, au sein de l'association Izourane, on a l'impression que les Gadiris ont tendance à oublier où ils vivent. La ville a été déplacée de quelques kilomètres, mais la faille sismique est toujours proche. Et de premiers bâtiments ont commencé à grignoter la zone sans construction décrétée à l'ouest de la ville pour éviter de bâtir sur l'épicentre d'un futur tremblement de terre.

« Comment accepter, dans une ville comme Agadir où les experts disent qu'une secousse peut arriver demain, dans un an ou dans 100 ans, qu'on fasse des bâtiments de 10 étages avec du verre partout, comme à Dubaï ? », s'alarme Mohamed, qui voit même des cliniques ne pas respecter complètement les normes antisismiques. Pour la génération de Mohamed, le risque d'oubli n'existe pas. L'homme sursaute toujours lorsque des voitures passent un peu trop vite sur le dos d'âne devant chez sa mère, elle aussi survivante du drame.