Bénin: Élections législatives et communales - «On nous a très bien reçus, mais le vote a un peu de retard...»

L'heure est au dépouillement au Bénin après une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. Alors que dans certains quartiers de Cotonou, les bureaux de vote ont ouvert tardivement, l'affluence dans l'isoloir a été variable à l'échelle du pays.

Les opérations de vote ont connu un retard au démarrage, ce matin, dans plusieurs bureaux de Cotonou, en raison de l'arrivée tardive du matériel, dont l'acheminement a parfois pris plusieurs heures. « On nous a très bien reçus, mais le vote a un peu de retard », raconte ainsi cet électeur qui poursuit : « Beaucoup de gens sont repartis, ils vont revenir plus tard. »

Après avoir patienté, Isidore, lui, a finalement pu accomplir son devoir civique : « C'est important les élections. Aucune démocratie ne se fait sans élections : il faut passer par les urnes pour avoir un chef. C'est pour cela que moi, je suis venu voter », explique-t-il.

Une fois les bureaux ouverts, les opérations se sont déroulées de façon fluide, en deux temps, comme l'explique Fifame, présidente d'un poste de vote du quartier de Fifadji, dans le 9e arrondissement de Cotonou : « Les bulletins sont différents. Il y en a un qui est gris, l'autre blanc. Quand les électeurs se présentent, ils passent d'abord aux législatives. Une fois qu'ils ont fini ici, ils tamponnent leur premier bulletin avec leurs empreintes et vont voter pour les communales où ils font la même chose ».

Une ambiance électorale sans effervescence

« L'encre indélébile prouve que j'ai accompli mes devoirs civiques », témoigne un électeur qui en a sur le doigt. « C'est pour élire ceux qui vont nous représenter. Il faut un accompagnement pour que ça évolue dans le bon sens », reprend-t-il.

Dans la file, Luc attend pour faire de même. Il est satisfait de son choix, mais remarque que l'ambiance électorale a changé : « Il n'y a pas l'effervescence qu'il y avait autrefois lors des journées d'élections dans notre pays. Les gens sont moins heureux d'aller voter ».

À Akpakpa, en fin d'après-midi, les électeurs étaient peu nombreux. Aux dernières législatives, en 2023, le taux de participation s'était élevé à 37%, selon les chiffres officiels.