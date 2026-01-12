Ile Maurice: Un piéton de 41 ans meurt percuté par une voiture

Un homme de 41 ans, habitant de Congomah, a perdu la vie dans un accident de la route à Khoyratty alors qu'il traversait la chaussée, samedi 10 janvier. Selon la police de Terre-Rouge, la conductrice du véhicule, venant de Verdun en direction du rond-point de Khoyratty, a été momentanément éblouie par les phares d'une autre voiture. Elle n'a pas vu le piéton traverser et l'a heurté.

Le médecin de SAMU, Dr Hossen, est intervenu sur les lieux et a déclaré le décès de la victime à 20 h 35. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN pour autopsie. La voiture impliquée a été immobilisée au poste de police pour enquête.

Un alcootest réalisé sur la conductrice s'est révélé négatif. Après enquête, elle a été libérée sous parole et devra se présenter en cour le 12 janvier. La route où l'accident s'est produit était sèche et en bon état, mais l'endroit n'est pas bien éclairé. Depuis le début de l'année, six personnes ont déjà perdu la vie dans des accidents de la route à travers l'île.

Une enquête a été ouverte pour établir avec précision les circonstances de ce tragique accident et déterminer les responsabilités éventuelles. Les autorités appellent toute personne ayant été témoin de l'incident à se manifester afin de fournir des informations complémentaires.