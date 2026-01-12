Ile Maurice: Stratégie et bonnes intentions pour les trois ans à venir

Le commissaire de police, Rampersad Sooroojebally a officiellement dévoilé, hier aux Police Band Headquarters de Vacoas, le Plan stratégique 2026-2028, destiné à encadrer et structurer l'action de la police pour les trois années à venir. Dans l'auditorium Philip Ohsan, l'assistance réunissait officiers supérieurs, cadres, chefs d'unités et policiers issus de divers départements.

Le commissaire présente solennellement le Plan stratégique 2026-2028 aux policiers présents. Le message est clair : la police mauricienne a «du pain sur la planche» face aux défis sécuritaires, sociaux et technologiques à venir.

Après le discours, dans un geste hautement symbolique, le commissaire de police a remis solennellement le Plan stratégique 2026-2028 à Krishna Jhugroo, Deputy Commissioner of Police, Administration. Une transmission officielle qui marque l'entrée en vigueur concrète de la nouvelle feuille de route.

Le document est ambitieux et structurant. Face à l'évolution rapide des formes de criminalité, aux défis technologiques et aux attentes croissantes de la population, la police a défini une stratégie claire. La vision de la police est sans ambiguïté : garantir une société sûre, juste et sécurisée, grâce à une police efficace, professionnelle et proche des citoyens.

Un plan, cinq axes

Lutte intensifiée contre la drogue

Le trafic et l'abus de drogues demeurent une menace majeure. Le plan prévoit un renforcement des contrôles aux ports, aéroports et frontières maritimes, une surveillance accrue en mer, davantage d'opérations basées sur le renseignement, des enquêtes financières pour s'attaquer aux réseaux et à l'argent sale, et des campagnes de prévention, notamment auprès des jeunes. La police compte aussi sur la coopération internationale et les nouvelles technologies, y compris la surveillance du darknet.

Sécurité routière

Réduire les accidents mortels est un objectif central. Pour y parvenir : les contrôles routiers seront multipliés, les caméras du système Safe City seront davantage exploitées, les poursuites contre la conduite dangereuse ou sous influence seront renforcées, et des campagnes de sensibilisation viseront les conducteurs, surtout les jeunes. L'idée est de prévenir plutôt que de sanctionner uniquement.

Tolérance zéro face aux violences basées sur le genre

La protection des femmes, des enfants et des personnes vulnérables est une priorité. Le plan prévoit un traitement accéléré des plaintes, des bases de données spécialisées pour un meilleur suivi, et le renforcement de la Brigade pour la protection de la famille, et des programmes pour prévenir la récidive. La police travaillera étroitement avec les ONG et les institutions sociales.

Combattre la criminalité organisée et transnationale

Face aux réseaux criminels, la police veut : démanteler les organisations structurées, saisir les biens issus du crime, lutter contre la traite humaine, la cybercriminalité et le blanchiment, et renforcer la coopération internationale. La formation et la spécialisation des unités sont au coeur de cet axe.

Police de proximité et confiance citoyenne

Le plan met fortement l'accent sur la sécurité communautaire : patrouilles de proximité, forums communautaires, y compris en ligne, dispositifs Neighbourhood Watch, soutien accru aux victimes, et enquêtes de satisfaction du public. L'objectif est de rapprocher la police des citoyens et de restaurer durablement la confiance.

Insécurité

Le commissaire de police Rampersad Sooroojebally : «Lapolis bizin vizib partou»

Rampersad Sooroojebally appelle à la patience et à la collaboration de tous.

Face au sentiment d'insécurité grandissant dans le pays, le commissaire de police Rampersad Sooroojebally a donné le ton, lors de sa première conférence de presse hier, en marge de la présentation du Plan de police annuel 2026 et du Plan stratégique 2026-2028. Interpellé par l'express sur le mot d'ordre immédiat adressé aux policiers, le chef de la force policière a été catégorique : «lapolis bizin vizib partou».

«Nous devons regagner la confiance de la population. Et cela passe par une présence accrue, visible et rassurante de la police dans les quartiers, les zones à risque et les espaces publics», a déclaré le commissaire. Il a insisté sur un changement d'approche : une police qui ne se limite pas aux interventions ponctuelles, mais qui écoute, comprend et agit en fonction des réalités du terrain.

Selon lui, la visibilité ne se résume pas aux opérations de stop and check. Elle inclut une gestion proactive de la circulation, une présence aux heures de pointe, et un déploiement ciblé dans les zones identifiées comme sensibles.

Le commissaire a assuré que le plan stratégique présenté est en phase avec la réalité contemporaine et les défis actuels. La modernisation de la police, notamment par la digitalisation et l'utilisation accrue des nouvelles technologies, fait partie intégrante de cette feuille de route. «Nous avons les ressources et les outils nécessaires, et nous continuerons à nous équiper, y compris à travers la coopération internationale», a-t-il indiqué, évoquant la communication transnationale et le partage d'informations.

Interrogé sur l'ampleur du trafic de drogue, Rampersad Sooroojebally a reconnu la gravité du fléau tout en défendant le travail de ses équipes. Il a cité des opérations d'envergure menées à l'échelle nationale, notamment au port, et le rôle central de l'ADSU.

Il a appelé à la patience et à la collaboration de tous : police, population, presse et partenaires institutionnels. «La sécurité ne se construit pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, mais nous avons commencé, notamment à travers le community policing et le Neighbourhood Watch», a-t-il conclu.