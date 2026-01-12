Ile Maurice: Dorethane Emilie Agathina accueillie comme une fierté nationale

Après plusieurs années passées à l'étranger, Dorethane Emilie Agathina est rentrée à Maurice pour des vacances bien méritées. L'athlète mauricienne de 28 ans, récemment qualifiée pour l'Olympia, la plus prestigieuse compétition mondiale de bodybuilding professionnel, est arrivée le samedi 10 janvier, aux alentours de 17 h 30, à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, accompagnée de son compagnon, Lucas Schrenk.

Ce retour au pays, attendu et chargé d'émotion, marque une pause précieuse pour la sportive dont la dernière visite à Maurice remontait à 2024. Depuis, elle s'était entièrement consacrée à ses études en Allemagne et à une préparation sportive intense qui l'a menée jusqu'à la scène mythique de l'Olympia à Las Vegas. Pour cette année, Dorethane a choisi de surprendre sa famille en revenant passer une vingtaine de jours de vacances au pays.

À son arrivée à l'aéroport, un accueil chaleureux et festif lui a été réservé. Plusieurs personnalités étaient présentes pour saluer son parcours exceptionnel, dont Anishta Babooram, Junior Minister of Health & Wellness, ainsi qu'Ashley Ramdass et Manoj Seeburn, députés de la circonscription. Tous ont tenu à féliciter Dorethane pour son parcours remarquable et à la remercier de faire rayonner Maurice sur la scène sportive internationale.

Randhir Mannick était également présent, de même que deux employés du ministère des Sports, venus témoigner du soutien des autorités à cette athlète d'exception. L'ambiance était particulièrement festive, rythmée par des prestations de danseurs de séga, donnant à cet accueil un caractère à la fois officiel et profondément mauricien.

Très ému, son grand-père, Pierrot Lonfle, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet accueil. Il a adressé un grand merci à tous ceux qui ont aidé et soutenu la famille afin de réserver à Dorethane un retour chaleureux et mémorable au pays.

Athlète depuis son plus jeune âge

Entourée de ses proches, dont ses grands-parents Pierrot Lonfle et Liseby, Dorethane a vécu un moment de retrouvailles empreint d'émotion et de fierté. Ces instants forts rappellent l'attachement profond de la sportive à son pays natal, malgré un parcours construit loin de Maurice.

Athlète depuis son plus jeune âge, Dorethane Emilie Agathina a d'abord évolué en athlétisme, notamment dans le sprint, avant de s'imposer progressivement dans le bodybuilding. Après avoir décroché sa carte professionnelle en 2023, elle réalise un exploit historique en 2025 en se qualifiant pour l'Olympia à Las Vegas. Déjà qualifiée pour l'édition 2026, Dorethane continue de porter haut les couleurs de Maurice sur la scène mondiale.

Parallèlement à sa carrière sportive, Dorethane a poursuivi des études en nursing en Allemagne entre 2022 et 2025 et est aujourd'hui infirmière certifiée. Ces vacances à Maurice, partagées avec son compagnon, représentent pour elle un moment de repos, de ressourcement et de reconnexion familiale avant de reprendre une préparation exigeante pour ses prochaines échéances internationales.