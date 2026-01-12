Sénégal: Tournée médicale gratuite - Ndef-Leng s'investit dans la santé

La campagne de consultations médicales gratuites du mouvement des étudiants seereer de l'UCAD a pris fin, samedi dernier, à Joal. Au total, plus de cinq cents personnes ont été examinées et dotées de médicaments afin d'améliorer leur état de santé.

Après Ndiaganiao, Sikatroum et Diofior, Joal a accueilli la dernière étape de la caravane médicale du mouvement des étudiants seereer de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), Ndef-Leng. Cette tournée, inscrite dans le cadre de la promotion du service à la communauté, a permis aux pensionnaires de l'Ucad d'offrir des soins de santé de qualité aux populations vivant dans des zones relativement éloignées des grandes structures hospitalières.

Les populations de Joal et de Fadiouth ont ainsi pu bénéficier de consultations gratuites, suivies de dons de médicaments en fonction des pathologies détectées. Pour les organisateurs, la forte affluence observée à Joal constitue un signal fort adressé aux autorités sanitaires, les invitant à renforcer les politiques de santé, en particulier dans les zones rurales.

« L'analyse que nous avons faite montre que les populations ont un réel besoin d'accéder à des soins de santé de qualité. Le nombre de malades consultés en dit long. Même à l'heure du départ, lorsque nous nous préparions à rentrer, des mamans nous retenaient les mains pour nous dire que ce n'était pas fini et qu'il fallait continuer à les aider. Je lance un appel solennel aux autorités pour qu'elles soient plus proches des populations, qu'elles connaissent leurs besoins et les assistent davantage, surtout dans le domaine de la santé », a souligné le président de Ndef-Leng Ucad, Moussa Thiam.

L'équipe, composée de médecins généralistes, de dentistes, de pharmaciens et de pédiatres, a effectué plus de cinq cents consultations à Joal. Selon le responsable médical de la caravane, Dr Maodo Marone, cette initiative a permis de mettre en évidence certaines insuffisances du système sanitaire, qui peine à répondre efficacement aux besoins des populations.

Parmi les patients consultés, les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et le diabète figurent parmi les plus fréquentes. « Chez les femmes, nous avons relevé des débuts de grossesse ainsi que des infections urogénitales, qui sont les plus courantes. Chez les enfants, il s'agit surtout d'infections pulmonaires, notamment l'asthme, les bronchites et la sinusite. Chez les personnes âgées, ce sont principalement les maladies ostéoarticulaires comme l'arthrose et les polyarthrites. Du côté des soins dentaires, nos confrères ont signalé une forte prévalence de cellulites et d'infections dentaires », a alerté le Dr Marone.