Sénégal: Lycée de Nguéniene - Le corps enseignant à l'école du leadership et du développement personnel

Les enseignants en service dans la commune de Nguéniene ont reçu, samedi 10 janvier, une séance de renforcement de capacités sur le développement personnel et le leadership. Cette activité, financée par le mouvement citoyen Initiative nationale Wuut Indi (Inwi), s'inscrit dans une logique de promotion d'une éducation de qualité en milieu rural.

Pour Boucar Diouf, président du mouvement Inwi, cet engagement en faveur de l'éducation est une réponse à l'appel des autorités étatiques pour bâtir une école au service de la citoyenneté. « Les enseignants sont chargés de former les futurs citoyens du pays. Et nous estimons que ces éducateurs doivent être accompagnés dans la formation continue pour qu'en retour, nos élèves puissent bénéficier davantage de leur expérience professionnelle et sociale. Si les enseignants sont suffisamment outillés, ils pourront en retour former des citoyens modèles au service du développement durable du pays », a fait savoir M. Diouf.

Avec la collaboration des partenaires sociaux, les autorités éducatives de Nguéniene veulent bâtir une école de la communauté dont l'objectif principal porte sur la quête de l'excellence scolaire. À en croire la proviseure du lycée de Nguéniene, Mme Ndèye Awa Thiam, ce cap ne peut être atteint que si l'école allie transmission des connaissances académiques et qualités humaines.

« Un enseignant, c'est d'abord un leader. Enseigner, c'est prendre des initiatives et les enfants doivent prendre comme modèle l'enseignant. Donc, l'enseignant est l'acteur fondamental de l'éducation scolaire. S'il connaît qui il est et quel rôle il doit jouer, il peut aider à façonner des citoyens modèles capables de conduire les destinées de notre chère nation », a souligné la proviseure.

L'ouverture des travaux a été présidée par l'inspecteur d'académie de la région de Thiès, Gana Sène. Il estime que cette collaboration entre le mouvement Inwi et le lycée de Nguéniene s'inscrit dans une logique de modernisation des systèmes éducatifs. M. Sène a insisté sur l'importance de la participation des communautés dans le secteur de l'éducation, qui constitue le pilier central du développement. « Je pense que l'initiative d'Inwi nous permet de poursuivre notre réflexion portant à former des élèves non seulement performants, mais aussi des élèves imbus de certaines valeurs positives », s'est-il réjoui.