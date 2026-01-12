Burkina Faso: Incendie du site des PDI de Bigtogo - Le gouvernement aux côtés des familles sinistrées

Suite à l'incendie survenu le vendredi 9 janvier 2026 sur le site spontané de personnes déplacées internes de Bigtogo, le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passowendé Pélagie Kabré, accompagnée du gouverneur de la région du Kadiogo, monsieur Abdoulaye Bassinga, s'est rendue sur les lieux pour traduire la compassion et la solidarité du gouvernement aux familles sinistrées.

Le drame a causé la perte tragique d'un enfant d'environ deux ans, un blessé léger ainsi que d'importants dégâts matériels, plongeant de nombreuses familles déjà vulnérables dans une nouvelle épreuve. La ministre et sa délégation ont parcouru les abris ravagés par les flammes et se sont recueillis sur la tombe du jeune enfant décédé. La visite a permis de mesurer l'ampleur des dégâts et la détresse des familles affectées.

Le chef de service social de Pabré, monsieur Zakaria Ouédraogo, a indiqué que le site, occupé depuis le 5 mai 2022 par des déplacés originaires de Pobé Mengao, Namissigian et Kouraogo, comptait auparavant 140 ménages. L'incendie a touché 336 personnes issues de 75 ménages, entraînant de lourdes pertes matérielles et humaines. Le ministre a salué la réaction rapide et solidaire des populations hôtes et des PDI non sinistrés, qui ont contribué à maîtriser les flammes et accueilli les familles touchées en attendant les secours.

Elle a exprimé, au nom du gouvernement et du Président du Faso, sa gratitude pour cet élan de fraternité qui illustre les valeurs de solidarité et de cohésion sociale du peuple burkinabè. Elle a également rassuré les populations quant à la mobilisation des autorités pour un retour progressif à une situation normale, dans la perspective d'un retour des personnes déplacées dans leurs localités d'origine dès que les conditions le permettront. Les chefs de Bigtogo et de Pobé Mengao ont exprimé leur reconnaissance pour la présence des autorités, geste fort de réconfort et de proximité en ces moments difficiles.

Une réponse humanitaire immédiate Pour répondre à l'urgence, le secrétariat permanent du CONASUR a déclenché une assistance d'un mois comprenant vivres et articles ménagers essentiels. Cette aide comprend notamment quatre tonnes de céréales, des spaghetti, sardines, huile, sel, sucre, ainsi que 168 nattes, couvertures et moustiquaires, des savons, seaux, bouilloires et des lots d'effets d'habillement pour enfants, femmes et hommes.

La Croix-rouge burkinabè est également venue en renfort avec 100 kits d'articles ménagers essentiels et 100 kits d'abris légers, dont l'installation est prévue le 12 janvier 2026 avec l'appui logistique du CONASUR. La ministre a appelé à une mobilisation collective pour la reconstitution rapide des abris des 336 sinistrés. Selon les premières informations, l'incendie serait lié à l'utilisation du gaz. Le ministre a invité les populations à respecter strictement les règles de sécurité qui seront définies par la délégation spéciale de la commune de Pabré afin d'éviter de nouveaux drames.