Ile Maurice: Meghraj et Ashvin, les nouveaux cracks du turf

Ils sont jeunes, passionnés et incarnent une nouvelle génération d'analystes hippiques au Champ-de-Mars. Meghraj Veeriah, 27 ans, et Ashvin Pothano, 29 ans, partagent bien plus qu'un plateau en direct lors des journées de courses : une passion héritée de l'enfance, un regard affûté sur le cheval de course et une volonté commune d'apporter une lecture sincère et engagée des épreuves

« Meghraj Iron Arm »

Sa passion pour les chevaux et les courses hippiques est née très tôt. Fils d'un fervent amateur, il a grandi au rythme des week-ends passés au Champ-de-Mars. Là où d'autres feuilletaient leurs cahiers scolaires, lui se plongeait déjà dans les magazines de courses, étudiant les performances des chevaux. Sa curiosité l'a même poussé à visionner des DVD d'anciennes courses afin de comprendre le cheval de course dans ses moindres détails.

Évoluer jeune dans un milieu très expérimenté représente à la fois une force et un défi. Meghraj a su transformer cette réalité en opportunité, en côtoyant entraîneurs, jockeys, propriétaires, journalistes et turfistes. Cette proximité avec les professionnels a forgé sa personnalité, renforcée par une énergie et une détermination constantes à donner le meilleur de lui-même.

Commenter les courses en direct au Champ-de-Mars est pour lui l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Un travail qui commence bien la prise d'antenne et la course. Dès le vendredi, aux séances d'entraînement, Meghraj établit une première liste de chevaux susceptibles de courir. Après les entrées, commence la phase la plus exigeante : l'élimination. Il visionne les courses de référence afin d'identifier deux ou trois chevaux capables de s'imposer. Pour les nouveaux coursiers, le suivi de leur carrière en Afrique du Sud est primordial afin d'évaluer le niveau du cheval et ses parcours.

L'observation reste au coeur de son analyse, notamment pour jauger la condition physique et la forme du cheval. S'il reconnaît qu'il n'est pas toujours simple de rester objectif face à un coup de coeur, Meghraj a appris à faire la part des choses. Une anecdote illustre bien cette maturité. Ayant repéré un cheval qu'il estimait capable de gagner, il l'avait placé en second dans sa sélection et se penchait sur son coup de coeur dans la même course. Le cheval repéré s'imposa, devant son favori, renforçant ainsi sa capacité à séparer l'émotion de l'analyse.

Parmi ses analyses marquantes, celle de William Iron Arm lors de The Bet 593 - MTC Bicentenary Trophy 2025. Repéré plus d'un mois auparavant, après une étude approfondie de sa ligne de référence, le coursier de l'écurie Vincent Allet avait confirmé son gut feeling. Une victoire qui lui valut même le surnom de «Meghraj Iron Arm ». Lorsque ses pronostics se confirment en direct, Meghraj parle avec une énergie particulière, presque folklorique. Quant aux critiques, il les considère constructives, rappelant que l'analyse hippique demeure subjective et que cette diversité de lectures fait la richesse de l'exercice.Les deux jeunes hommes en compagnie de l'animateur du plateau,Patrice d'Avrincourt, dans le paddock.

Toujours animé par cette envie de dénicher la valeur cachée des coursiers, Meghraj aime aller à contre-courant, repérer les outsiders. Une démarche qui l'a fait grandir, le rendant plus confiant dans ses prises de risques. Un exemple inspirant pour la nouvelle génération : foncer, persévérer et vivre pleinement sa passion.

Ashvin mise tout sur sa vista

Ashvin tient de son père, grand passionné d'hippisme. Très jeune, il passait ses samedis à regarder les courses. Il recréait des jeux avec des billes auxquelles il attribuait le nom des coursiers. Être jeune dans le milieu hippique est pour lui une véritable force : cela apporte un regard neuf et une bouffée d'air frais à l'industrie.

Avec Meghraj, il a d'ailleurs lancé Just Racing sur les réseaux sociaux, le tout premier podcast hippique local, symbole de cette volonté de faire autrement. Sur le plan personnel, l'expérience du plateau en direct a renforcé ses certitudes et affiné son approche.

L'atout majeur d'Ashvin est son sens de l'observation à l'entraînement. Il scrute la forme des chevaux, leur démarche, leur trot, leur galop, leur comportement, ainsi que leur attitude quelques minutes avant une course. Pour lui, comme pour son ami Meghraj, l'analyse commence très tôt avec un élément qu'il juge crucial : la prise de sang des participants, le vendredi à la rue Shakespeare. Il s'y rend systématiquement afin d'observer une dernière fois les chevaux, ce qui lui permet de peaufiner sa sélection en se basant sur leur condition physique à la veille des épreuves.

Ashvin fait confiance à son instinct. Il conseille d'écouter cette voix intérieure, fruit de l'expérience et de l'observation. Une leçon apprise lors de la Barbé Cup, où il était convaincu de la victoire de Itsrainingwilliam, de l'écurie Gujadhur, mais avait opté pour un coursier plus « logique » dans sa sélection. Depuis, il fait confiance à son intuition.

Parmi les analyses dont il est le plus fier, celle de la PhoenixBev Maiden Cup 2025 occupe une place particulière. Un quarté déniché grâce à l'observation des chevaux dans le paddock, juste avant la course. Il éprouve un moment de joie intense lorsque son pronostic se confirme, mais aussi la satisfaction d'avoir aidé les turfistes dans leurs choix. Autre exemple marquant : Daring Dash, repéré à l'entraînement avant sa première sortie. Ashvin savait qu'il gagnerait, et le coursier de l'écurie Samraj Mahadia est depuis resté invaincu avec 3 sorties et 3 victoires.

Face aux critiques, Ashvin adopte la même philosophie que son complice : elles sont constructives. Il assure que tous deux donnent le maximum dans ce métier, avec sérieux et engagement. Si les réveils sont parfois difficiles, la fatigue s'efface dès qu'ils entrent au Champde-Mars. Cette expérience l'a rendu plus à l'aise à l'antenne et lui a permis d'affiner ses analyses aux côtés de Meghraj.

À l'image de son ami de longue date, Ashvin encourage la nouvelle génération, qui souhaite se lancer dans l'analyse des courses hippiques, à écouter leur instinct, à ne pas craindre d'assumer un choix et à profiter des ressources offertes par l'accessibilité d'internet. Foncer et vivre pleinement cette passion, en somme.