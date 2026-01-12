Ile Maurice: Aéroport de Plaine Corail - Un chantier de 170 millions USD officiellement lancé

Une nouvelle phase décisive s'amorce pour le développement des infrastructures de Rodrigues. Le jeudi 8 janvier, Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) a lancé un appel d'offres international en vue de la construction d'une nouvelle piste et d'équipements connexes à l'aéroport de Plaine Corail. Ce projet d'envergure, soutenu financièrement par la Banque mondiale et l'Union européenne, est présenté comme le plus important chantier de l'histoire de l'île.

Estimé à environ 170 millions de dollars américains, le programme prévoit une transformation profonde de la plateforme aéroportuaire. Le coeur des travaux portera sur la réalisation d'une nouvelle piste de 2,1 kilomètres de long et 45 mètres de large, capable d'accueillir des avions de plus grande capacité, dont Airbus A321neo ou équivalents. Cette évolution marque un tournant majeur pour Rodrigues, longtemps limitée par des infrastructures aériennes ne répondant plus aux exigences actuelles du transport aérien.

Aux normes internationales

Au-delà de la piste, le projet comprend la création de nouvelles voies de circulation pour aéronefs, d'aires de stationnement modernes, ainsi que l'aménagement d'un nouvel apron. Des systèmes de balisage lumineux, de signalisation et d'aides à la navigation conformes aux normes internationales viendront renforcer la sécurité des opérations aériennes, de jour comme de nuit. Une partie de l'actuelle piste sera également consolidée et réaménagée afin d'être utilisée comme taxiway.

Les composantes du chantier s'étendent bien au-delà des seules infrastructures de vol. Il est prévu d'ériger une tour de contrôle de dernière génération, équipée de technologies modernes destinées à améliorer la gestion du trafic aérien. Une nouvelle caserne dédiée aux services de secours et de lutte contre l'incendie figure également parmi les infrastructures clés, tout comme des bâtiments techniques, une station météorologique, des installations de secours maritime et des espaces réservés à la quarantaine.

Le projet inclut par ailleurs la mise en place de réseaux complets d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications, ainsi que la construction d'une station de traitement des eaux usées. Des routes d'accès internes et périphériques, des parkings, des points d'entrée sécurisés, des clôtures renforcées et des aménagements paysagers sont également prévus afin d'assurer un fonctionnement optimal et durable de l'aéroport.

Exigences techniques

L'appel d'offres est conduit selon une procédure internationale concurrentielle, strictement encadrée par les règles de la Banque mondiale. Il s'adresse à des entreprises disposant de capacités techniques et financières avérées. L'évaluation des propositions reposera en priorité sur la qualité technique des solutions proposées, tout en tenant compte du coût global et de la durabilité des infrastructures à long terme. Une réunion de pré-soumission, accompagnée d'une visite du site, est programmée pour le 25 février à Plaine Corail. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 8 avril 2026 pour soumettre leurs offres.

Pour Rodrigues, cette démarche dépasse le cadre administratif. Elle ouvre des perspectives concrètes en matière de connectivité aérienne, de développement touristique structuré et de dynamisation de l'économie locale. L'amélioration de l'accessibilité de l'île devrait également favoriser la création d'emplois, tant durant la phase de construction qu'à plus long terme, à travers l'essor des activités économiques connexes.

Vecteur d'emplois et d'attractivité

Commentant le lancement de cet appel d'offres, le Chief Executive Officer d'AML, Lormus Bundhoo, a souligné qu'il s'agissait d'une étape déterminante vers la modernisation de l'aéroport de Plaine Corail. Il a insisté sur la volonté d'AML de livrer des infrastructures aéroportuaires modernes, sûres et durables, tout en respectant les meilleures pratiques internationales en matière de transparence et de gouvernance.

Sur le plan régional, le Chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, a rappelé sur Toradio.TV que ce projet est le fruit de longues années de recherches et de concertation. Il a mis en avant l'implication de l'ensemble des commissaires dans l'élaboration de ce dossier, qualifié de structurant pour l'avenir de l'île. L'objectif affiché est que les travaux puissent démarrer d'ici fin 2026, avec une exigence claire : que les Rodriguais bénéficient directement des emplois et des opportunités générés par ce vaste chantier.

Selon lui, l'impact attendu dépasse le seul secteur aérien. La possibilité d'accueillir des avions de plus grande capacité devrait faciliter les évacuations sanitaires vers Maurice, améliorer l'acheminement des marchandises et accroître la valeur des produits locaux, notamment dans le secteur agroalimentaire. Dans un contexte marqué par de multiples défis socio-économiques, ce projet est perçu comme un levier stratégique susceptible de renforcer la résilience et l'attractivité de Rodrigues.

Une nouvelle redevance pour accompagner la modernisation

Depuis le 1er janvier 2026, les passagers transitant par l'aéroport de Plaine Corail sont concernés par l'introduction d'une Passenger Service Charge (PSC). Cette redevance vise à soutenir l'amélioration des services et la modernisation progressive des infrastructures de la plateforme rodriguaise, dans un contexte d'évolution du trafic aérien.

Les fonds collectés permettront d'améliorer concrètement les prestations aéroportuaires, notamment à travers la modernisation des salles d'embarquement, l'optimisation des procédures d'enregistrement et le renforcement des équipements de sécurité, afin d'adapter l'aéroport aux exigences actuelles du transport aérien.

La mise en œuvre de cette taxe repose sur un principe différencié selon la date d'achat du billet. Les voyageurs ayant effectué leur réservation avant l'entrée en vigueur du dispositif doivent régler la PSC directement à l'aéroport, tandis que pour les billets achetés après cette date, le montant est déjà intégré au tarif par les compagnies aériennes. Les autorités recommandent ainsi aux passagers de vérifier en amont les conditions de vente de leur billet afin d'éviter toute confusion lors de l'enregistrement.

La grille tarifaire distingue les vols internationaux et domestiques. Pour les vols internationaux, seuls les enfants de moins de deux ans sont exemptés, les autres passagers s'acquittant d'un montant de Rs 1 000 depuis janvier 2026. Sur les liaisons Rodrigues-Maurice, les enfants de moins de deux ans sont également exonérés, tandis que les passagers de deux ans et plus paient Rs 500 en 2026, un tarif qui passera à Rs 1 000 à compter du 1er janvier 2027. Pour rappel, une redevance de Rs 150 pour les vols domestiques et environ Rs 500 pour les vols internationaux existait déjà depuis 2004.