Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - Le PDS Laurent Kontogom annonce les grands chantiers de 2026

La montée mensuelle des couleurs nationales tournante dans la commune de Bobo-Dioulasso s'est déroulée, le mercredi 7 janvier 2026, dans l'enceinte de la mairie de l'arrondissement 4. Cette première montée de la nouvelle année a été l'occasion de présentation de vœux et d'engagement pour le développement de la commune.

L'arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso a ouvert le bal des montées tournantes des couleurs nationales de l'année 2026. Le personnel de la commune s'est en effet retrouvé dans l'enceinte de la mairie de cet arrondissement le mercredi 7 janvier 2026 pour cette traditionnelle opération civique.

Ladite cérémonie de montée des couleurs a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Laurent Kontogom, qui a d'entrée saisi l'occasion pour présenter ses meilleurs voeux au personnel de la commune. 2025, a déclaré le PDS, a été une année riche de par la diversité et le dynamisme des actions et évènements qui ont eu lieu dans la commune.

Il a fait une rétrospective des évènements saillants de 2025. Le PDS a indiqué que l'exercice 2025 présente des résultats globalement satisfaisants, compte tenu des nombreux défis auxquels la commune a fait face et des progrès réalisés. Il a mis en avant la nette amélioration du recouvrement des recettes qui avoisinent le milliard de francs CFA en ressources propres. Laurent Kontogom a, par ailleurs, rappelé la mise en oeuvre de la composante assainissement du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires.

A cela s'ajoutent la réorganisation de la salubrité urbaine et de la gestion des déchets solides, dont les activités débuteront à partir de janvier 2026, ainsi que les travaux de terrassement et d'aménagement des voies dans l'ensemble des sept arrondissements de la commune. S'agissant de l'année 2026, plusieurs chantiers prioritaires sont annoncés. Laurent Kontogom a cité la réalisation de nouvelles infrastructures routières, le renforcement des actions d'assainissement, l'accompagnement de l'initiative présidentielle Faso Mêbo, l'intensification de la mobilisation des ressources propres et l'organisation de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC).