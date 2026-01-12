Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - 14,5 tonnes de ciment et du matériel remis à Ouahigouya

Le village de Ronga dans la commune de Koumbri et le cheick El hadj Issouf Ouédraogo du secteur 9 de Ouahigouya ont remis au total 14,5 tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, le samedi 10 janvier 2026 à Ouahigouya.

Les contributions à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo se poursuivent à Ouahigouya. Ce samedi 10 janvier 2026, les populations de Ronga, conduites par le chef du village, Naaba Tigré, ont pris d'assaut très tôt le site de l'initiative Faso Mêbo. Répondant à l'appel des autorités, ils ont remis 11 tonnes de ciment et du matériel à Faso Mêbo région de Yaadga. Selon Naaba Tigré, en apportant ces 11 tonnes de ciment et du matériel composé de brouettes, de pelles et de pioches, le village de Ronga entend dire merci au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa clairvoyance en matière d'initiative de développement communautaire.

« L'initiative Faso Mêbo est là pour tout le monde. Chaque Burkinabè digne doit soutenir cette initiative en apportant votre sa contribution quelle qu'elle soit. Cela va permettre de construire le Burkina Faso. Le village de Ronga a eu 11 tonnes de ciment, 5 brouettes, 10 pioches, et 10 pelles comme contribution afin de répondre à l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu le Tout-Puissant protège le chef de l'Etat, les FDS et les VDP afin que la paix revienne au Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koumbri Habibou Bilgo, a salué l'initiative. « Nous sommes très honorés par cet acte du village de Ronga représenté ici par Naaba Tigré et avec une délégation afin de contribuer à l'initiative Faso Mêbo. C'est un acte citoyen qui signifie que les populations des villages ont bien compris la vision actuelle des autorités. Nous invitons les autres villages de la commune de Koumbri à emboiter leurs pas, et les fils et filles du Burkina à soutenir l'initiative ».

Des bénédictions et une tonne de ciment

A la suite du village de Ronga, c'était au tour du cheick El hadj Issouf Ouédraogo du Secteur 9 de Ouahigouya communément appelé cheick de Yanganin, accompagné d'une forte délégation de venir traduire leur soutien à l'initiative présidentielle. C'est une tonne de ciment et des bénédictions que le cheick et sa délégation ont apporté pour la construction de la Nation selon la vision du capitaine Ibrahim Traoré. « Nous sommes sur le site de l'Initiative Faso Mêbo aujourd'hui pour apporter notre soutien total au chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour la vision audacieuse de gestion des affaires de l'Etat.

Depuis son arrivée au pouvoir, sa vision de gouverner le pays et ses prises de décisions visent uniquement à apporter le bonheur au peuple burkinabè. Autant sur le plan de la lutte contre le terrorisme que sur les actions de développement du pays, tout est salué. Les différentes initiatives sont une preuve concrète.

Aujourd'hui l'initiative Faso Mêbo sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré vise à embellir nos différentes villes. Nous ne pouvons pas rester en marge de ces grands projets développements de la Nation. Nous sommes donc venus avec des bénédictions et une tonne de ciment afin de traduire notre soutien total à l'initiative », a confié le cheick Issouf Ouédraogo.

Dans la même journée, deux jeunes commerçants de la ville de Ouahigouya, la quincaillerie Wend Waogo de Abdoulaye Ouédraogo et une association des jeunes de Koumbri ont apporté leurs contributions à l'initiative, avec respectivement deux tonnes, une tonne et une demi-tonne de ciment et du matériel. A en croire les donateurs, la vision actuelle du président du Faso pour l'avenir du pays des Hommes intègres augure d'un lendemain meilleur, d'où cette contribution afin de participer à la construction d'un Burkina nouveau.